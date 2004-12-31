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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۹

گزارش خبري خبرگزاري "مهر" از تصويب فوريت طرح تعيين سقف مهريه در مجلس

تعيين مهريه بر اساس مناطق ؛ يك طرح ناپخته و كارشناسي نشده

تعيين سقف مهريه بر اساس مناطق مختلف كشور براي تسهيل در امر ازدواج ، يك تبصره از طرح 16 ماده اي تسهيل ازدواج جوانان است كه با قيد يك فوريت از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد. در اين تبصره آمده سقف مهريه ازدواج براي هر منطقه و استان را كميته سامان ازدواج تعيين و مشخص مي كند و رعايت سقف تعيين شده ملاك صدور سند براي دفاتر ثبتي است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، پس از اينكه اين طرح در مجلس به تصويب رسيد برخي از نمايندگان كه جزء پيشنهاددهندگان و امضا كنندگان طرح بودند اظهار كردندكه نمي توان براي مهريه سقفي تعيين كرد و امكان حذف و يا تغيير اين تبصره وجود دارد .

كارشناسان معتقدند كه تعيين سقف  براي مهريه جامعه را دچار دوگانگي مي كند، مهريه جزيي از عرف و فرهنگ مردم جامعه است بنابراين با زور و اجبار و وضع قوانين نمي توان آن را تغيير داد وجلوگيري از افزايش بي رويه آن در جامعه نياز به كار فرهنگي گسترده اي دارد .

عفت شريعتي يكي از امضا كنندگان طرح مذكور، در خصوص تعيين سقف مهريه زنان به خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت : تبصره تعيين سقف مهريه به منظور پايين آمدن نرخ مهريه آورده شده است و به موجب آن كساني كه مهريه متعادلي  دارند مي توانند از تسهيلات درنظرگرفته شده در طرح تسهيل ازدواج جوانان مانند مسكن ، سالن ازدواج و... استفاده كنند .

وي افزود : تصويب يك فوريتي اين طرح به معناي تصويب نهايي آن نيست و بايد مجددا در كميسيون مطرح شود بنابراين امكان حذف و يا تغيير تبصره تعيين سقف مهريه  وجود دارد و اين تبصره تنها براي محدود كردن و به حد معقول رساندن مهريه مطرح شده و يك مساله ارشادي ، اخلاقي و فرهنگي است وجنبه زور و اجبار ندارد.

شريعتي ضمن مخالفت با در نظرگرفتن سقف مهريه خاطر نشان كرد: هيچ نهاد يا ارگاني نمي تواند سقف مهريه را تعيين كند بلكه تنها مي توان جوانان را تشويق و در اين زمينه  به آنهامشاوره درست و صحيح داد. همچنين جوانان بايد بدانند كه مهريه سنگين دليلي براي ضمانت حفظ ازدواج نيست.

رييس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: چنانچه كارشناسان و متخصصان با اين امر مخالف هستند، بيايند و نظر كارشناسي و انتقادي بدهند مطمينا مورد بررسي قرار مي گيرد و اين نظرات نهايتا منجر به تكميل تبصره تعيين سقف مهريه و يا حذف در مرحله بازنگري نهايي خواهد شد.

شريعتي گفت: اين طرح ، طرح اوليه اي است كه نقاط قوت و ضعف آن شناسايي مي شود و پس ازآن تصميم نهايي در مورد آن اتخاذ خواهد شد.

از سوي ديگر يك كارشناس حقوقي نيز دراين باره گفت: با توجه به  ماده 10 قانون مدني هر كسي مي تواند قراردادي عقد نمايد كه  مخالف  شرع و قانون نباشد، بنابراين محدود كردن اراده طرفين خلاف شرع و قانون است و در حال حاضر مهريه ها براساس توافق و رضايت زوجين صورت مي گيرد و هيچ فردي نيست كه به اجبار نرخ مهريه را بپذيرد.

ليلا اسدي افزود : تعيين سقف براي مهريه ضمانت اجرايي ندارد و نمايندگان به جاي تصويب طرحي در اين زمينه بايد به وسيله روشهاي ديگري در جامعه فرهنگ سازي كنند.

کد مطلب 143745

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