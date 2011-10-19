سرانه ورزشی ایلام به 62 صدم مترمربع افزایش یافت

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در شهرستانها و حتی روستاهای استان ایلام امکانات ورزشی برای جوانان دایر است و می توانند در این مکانها به فعالیت بپردازند.

وی عنوان کرد: طی سال جاری و سال گذشته ورزشکارن استان ایلام در مسابقات آسیایی، جهانی و کشوری مدالهای مختلفی را برای جامعه ورزشی به دست آورده اند.

فتاحی عنوان کرد: افزایش سالنهای ورزشی در سطح استان ایلام یکی از مهمترین برناهه های سازمان ورزش استان در سال جاری است.

این مسئول بیان داشت: هم اکنون سرانه ورزشی استان ایلام با اقدامات صورت گرفته به 62 صدم مترمربع افزایش پیدا کرده است.

فتاحی افزود: بیش از پنج هزار و 500 متر مربع از ابتدای امسال به فضاهای ورزشی در مناطق مختلف استان اضافه شده است.

وی یادآور شد: سهم بانوان استان ایلام در ورزش استان ایلام نیز بسیار چشمگیر است به طوری که هم اکنون بیش از 10 هزار بانوی ورزشکار در استان ایلام فعالیت دارند.

هم اکنون 32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان 600 هزار نفری استان ایلام فعالیت دارند.