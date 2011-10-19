به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع پور صبح چهارشنبه در جمع ورزشکاران رشته تنیس روی میز افزود: بدون شک برگزاری این دوره با کمبود، کاستیها و مشکلاتی نیز همراه بود که باید با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بتوانیم دوره های بعدی را بهتر و قویتر در کشورمان با استانداردهای مورد نظر فدراسیون جهانی برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: با برگزاری این رقابتها بیشتر می توانیم تبادلات فرهنگی با سایر ملتهای دنیا در کنار تقویت بازیکنان ملی پوش داشته باشیم.

به گفته زارع پور تا پایان سال جاری رقابتهای بین المللی دیگری در بخش آقایان و بانوان جهت تقویت تیمهای ملی با رنکینگ جهانی برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به دلیل انتخاب گلستان برای اولین دوره رقابتهای بین المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر گفت: از آنجا که گلستان دارای استعدادهای خوبی در این رشته ورزشی به خصوص در بخش بانوان است فدراسیون تصمیم گرفت تا در جهت تقویت روحیه بازیکنان گلستانی میزبانی این دوره از رقابتها را به استان گلستان واگذار کند.

زارع پور تصریح کرد: تیم ملی ب ایران را بازیکنان گلستانی تشکیل می دادند که در رقابتهای دوبل و انفرادی به خوبی مدال و رتبه کسب کردند.