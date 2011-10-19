پاسخ به استانداری در مراجع قضایی/ دیگر میلیاردی برای تخلف باقی نمانده است

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت استانداری تهران از شهرداری به دلیل هزینه نکردن درآمدهای صدها میلیاردی در حریم تهران گفت: من به عزیزان استانداری پیشنهاد می کنم به جای آنکه به وضعیت شهرداری تهران که ارتباطی به آنها ندارد بپردازند به اوضاع شهرداریهایی که زیر نظر خودشان هست رسیدگی کنند.

استانداری روش رصد بودجه حریم را به ما بیاموزد

وی ادامه داد: درآمدهای شهرداری مشخص است و تمامی آنها نیز در حسابها و ردیف های مشخص آورده می شود و هر درآمدی از هر کجا که باشد به این ردیف های بودجه ای ریخته می شود. این که آنها چگونه توانسته اند این درآمدها را رصد کنند جای تعجب دارد و بهتر است به ما هم یاد بدهند.

تعارفی با متخلفات نداریم

معصومی تاکید کرد: هر تلخفی در شهرداری انجام شود بدون هیچ تعارفی در هر مقامی باشد بنا به دستور شهردار تهران با آن مقابله می شود. هر فردی که اسنادی در خصوص تخلفات دارد به سازمان بازرسی شهرداری تهران ارائه دهد تا ما حتما رسیدگی کنیم.

به جای اتهام زنی درد مردم را دوا کنیم

معاون شهردار تهران معتقد است: این گونه سخنان تاثیری در توسعه و عمران شهرتهران ندارد و باید سخنان مان دردی از مردم شهررا حل کند.

معصومی اضافه کرد: توصیه من این است که اگر علاقمند به رفع مشکلات شهر هستیم از این روشها دست برداریم و به جای آن که مستندات خود را در رسانه مطرح کنیم اول به دستگاه مربوطه ارائه کرده و خواستار اصلاح روش ها شویم اگر اصلاحی رخ نداد آن را رسانه ای کنیم. هرچند در حال حاضر مطالبی گفته می شود که مستنداتی هم در رابطه با آن وجود ندارد.

ساخت و ساز غیرمجاز درحریم سایر شهرهای تهران بیداد می کند

معصومی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران نسبت به سایر شهرداریها در استان تهران در حوزه حفظ حریم موفق تر عمل کرده است گفت: صدور مجوز ساخت و ساز در حریم سایر شهرهای تهران بیداد می کند. ما از استانداری دعوت می کنیم ساخت و سازها در حریم تهران و سایر شهرستانها را بررسی کنند تا مشخص شود در کدام شهرها بیشتر مجوز ساخت و ساز داده می شود.

وی با بیان این که شهرداری ساخت و ساز را در حریم به شدت کنترل کرده است گفت: با متجاوزان حریم شهر تهران به شدت بر خورد می شود. همچنین درآخرین اقدام بیش از 200 مرکز ساخت و ساز غیر مجاز در مرتضی گرد با همکاری وزارت کشور تخریب شد.

روز گذشته معاون عمرانی استانداری تهران اعلام کرد: شهرداری تهران سه سال است که یک عدد ثابت را به عنوان درآمدهای حریم به استانداری اعلام می‌کند و این امر نشان می‌دهد که در این زمینه عددسازی شده است.

محمودی با تاکید بر اینکه باید بر اساس قانون 80 درصد درآمدهای حریم در همان نقطه هزینه شود گفت: ما اعتقاد داریم این کار انجام نشده است و چند دلیل در این زمینه داریم نخست اینکه کارخانجات و صنایعی که در حریم تهران هستند عوارضشان بسیار بالاست و به صدها میلیون تومان در سال می‌رسد و دوم اینکه شهرداری عددی ثابت را در سه سال اخیر به ما اعلام کرده که این امر نشان می‌دهد در این زمینه در شهرداری عددسازی شده است.

دیگر میلیاردی برای تخلف باقی نمانده است

معصومی در ادامه به گزارش بازرسی شورای شهر از مناطق 1و 2 اشاره کرد و گفت: اعلام شده است تخلفات میلیاردی درمناطق انجام شده است. این روزها مردم چقدر باید تخلف میلیاردی تحمل کنند اصلا مگر میلیاردی باقی نمانده است که ما تخلف کنیم.

او ادامه داد: هر کس در خصوص تخلفات میلیاردی سندی دارد شرعا و عرفا باید آن را منتشر کند در غیر این صورت شریک جرم محسوب می شود و از مسلمانی نیز به دور است . اما اگر مسئولی بی سند نیز اتهام زد باید به شدت با آن برخورد کرد.