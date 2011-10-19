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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

رضایی:

مجتمع آبرسانی چمن گلی در شهرستان کوهرنگ ۸۰ درصد پیشرفت دارد

مجتمع آبرسانی چمن گلی در شهرستان کوهرنگ ۸۰ درصد پیشرفت دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مجتمع آبرسانی چمن گلی در شهرستان کوهرنگ از توابع استان ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع آبرسانی چمن گلی واقع در شهرستان کوهرنگ با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، هفت روستا را از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می کند.

وی همچنین عنوان کرد: مجتمع آب رسانی "دشتک کاج" واقع در شهرستان اردل نیز با ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳ روستا را از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می کند.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به خشکسالیهای اخیر بیان داشت: بسیاری از روستاهای این استان با مشکل کمبود آب مواجه شده اند که رفع مشکل این روستاها در دست اقدام است. 

کد مطلب 1437458

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