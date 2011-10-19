مجتمع آبرسانی چمن گلی در شهرستان کوهرنگ ۸۰ درصد پیشرفت دارد

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع آبرسانی چمن گلی واقع در شهرستان کوهرنگ با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، هفت روستا را از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می کند.
وی همچنین عنوان کرد: مجتمع آب رسانی "دشتک کاج" واقع در شهرستان اردل نیز با ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳ روستا را از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می کند.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به خشکسالیهای اخیر بیان داشت: بسیاری از روستاهای این استان با مشکل کمبود آب مواجه شده اند که رفع مشکل این روستاها در دست اقدام است.
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