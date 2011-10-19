باخت در مقابل ایران یک استراتژی بود/ تیمهای ایرانی قوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لی فون صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باخت در مقابل ایران در مرحله یک چهارم نهایی یک استراتژی برای حضور قوی تر در مرحله نیمه نهایی رقابتها بود، افزود: بازیکنان در مقابل تیم ایران عملکرد خوبی داشتند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تیم دانش آموزان چین با تمام توان در مقابل تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا ایستاد، اظهار داشت: بازی امروز در مقابل تیم دانش آموزان آذربایجان غربی با توجه به حمایت تماشاگران مهم بوده و از تمام توان برای حضور در جمع چهار تیم برتر استفاده می کنیم.

سرمربی تیم والیبال دانش آموزان چین با بیان اینکه تیمهای چین، ایران، تایلند، آذربایجان غربی، اندونزی و مالزی جز تیمهای برتر این مسابقات است، بیان داشت: بقیه تیمهای حاضر در این بازیها در یک سطح هستند.

لی فون با اشاره به هم گروه شدن با تیم دانش آموزی ایران، اظهار داشت: تیم دانش آموزی ایران از تیمهای قوی این دور از رقابتها بوده و بردن این تیم با توجه به استقبال بی نظیر ارومیه ای ها از بازیها و حمایت تماشاگران خیلی سخت خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه بازیهای جهانی والیبال دانش آموزان در سال 2008 به میزبانی ایتالیا برگزار شد، ادامه داد: با توجه به امکانات ورزشی، میزبانی و استادیوم برگزاری رقابتها، سطح کیفی این مسابقات بالاتر از مسابقات جهانی است.

این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیم های ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

طی روز گذشته جشن ملل در دهکده چی چست، بازدید از نمایشگاه هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات برگزار شد.