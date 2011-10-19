وحدت مهمترین نیاز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری سه شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره بر لزوم دوری از گناه ابراز داشت: مسلمانان باید به گونه ای رفتار کنند که کردار و اعمال آنها الگو برای دیگران شود.

آیت الله جعفری گفت: مسلمانان باید با الگو گرفتن از ائمه اطهار به گونه ای رفتار کنند که وحدت در جامعه محکم تر شود.

وی با بیان اینکه رفتارهای نامناسب آثار سویی را به دنبال دارند گفت: رفتارهای متناسب با ادب اسلامی باعث ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در جامعه می شود.

این مسئول وحدت را نیاز کنونی جوامع اسلامی برشمرد و گفت: به همان اندازه که دشمن برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان تلاش می‌کند، مسلمین هم باید برای حفظ وحدت میان خود بکوشند.

وی اظهار داشت: رفتارهای نامناسب باعث ایجاد کینه و دشمنی بین احاد جامعه می شود.