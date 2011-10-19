  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

آیت الله جعفری:

وحدت مهمترین نیاز جامعه اسلامی است

وحدت مهمترین نیاز جامعه اسلامی است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: امروز مهمترین نیاز جوامع و ملتهای مسلمان وحدت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری سه شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره بر لزوم دوری از گناه ابراز داشت: مسلمانان باید به گونه ای رفتار کنند که کردار و اعمال آنها الگو برای دیگران شود. 
 
آیت الله جعفری گفت: مسلمانان باید با الگو گرفتن از ائمه اطهار به گونه ای رفتار کنند که وحدت در جامعه محکم تر شود.
 
وی با بیان اینکه رفتارهای نامناسب آثار سویی را به دنبال دارند گفت: رفتارهای متناسب با ادب اسلامی باعث ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در جامعه می شود.
 
این مسئول وحدت را نیاز کنونی جوامع اسلامی برشمرد و گفت: به همان اندازه که دشمن برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان تلاش می‌کند، مسلمین هم باید برای حفظ وحدت میان خود بکوشند.
 
وی اظهار داشت: رفتارهای نامناسب باعث ایجاد کینه و دشمنی بین احاد جامعه می شود.
کد مطلب 1437469

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها