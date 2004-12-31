به گزارش خبرنگار مهر در قم رييس مجلس شواري اسلامي در پانزدهمين نشست مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرهاي كشور، ضمن مثبت ارزيابي كردن برگزاري نشست‌ هاي مشورتي از سوي شوراهاي اسلامي گفت : ‌تشكيل مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرهاي كشور بسيار كار پسنديده ‌اي است ، كه جا دارد از برگزاري آن تقدير و تشكر شود.

وي افزود:شوراهاي اسلامي با برگزاري چنين نشست‌ هايي مي ‌توانند در يك فضاي دوستانه به تبادل نظر و تجربه بپردازند و براي حل مشكلات پيش روي كلان شهرها ، چاره‌ انديشي كرده و ريشه يابي كنند .

وي خاطر نشان كرد : همان طور كه مردم در پيروزي انقلاب سهم داشتند بايد در اداره كشور هم سهيم شوند ، البته حضور مردم نياز به ساماندهي دارد كه اين ‌كار از طريق شوراها بايد انجام شود .

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: براي نتيجه گيري از كار شوراها بايد به فكر ايجاد روحيه كار شورايي باشيم، گرفتن روحيه استبدادي و فردي و آماده بودن براي صرف نظر كردن از راي شخصي و تسليم شدن به راي جمعي، مختص شوراها است؛ در چنين حالتي است كه مي‌توانيم شوراها را موفق‌تر از مديريت‌هاي فردي بدانيم. وي در ادامه با اشاره به انتخابات موفق دومين دوره شوراهاي اسلامي گفت: بسياري از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در دومين دوره انتخابات تغييرات اساسي كرده‌اند كه در تاريخ 25 ساله انقلاب نقطه عطفي تلقي مي‌شود و حادثه مهمي بود كه هنوز ابعاد مختلف آن به درستي تجزيه و تحليل نشده است. وي افزود: سكوت مردم در مقابل تحولات اخير، به سود انقلاب نيست. بايد معلوم شود مردم از چه چيزي رويگردان شده‌اند و به چه چيزي روي آورده‌اند؟ اين موضوع هنوز تجزيه وتحليل نشده است. انتخابات مجلس هفتم را مولود همان حركتي مي‌دانيم كه در دومين دوره انتخابات شوراها به وجود آمد، اين فرصت خوبي است كه بين مجلس و شوراها همكاري و همفكري بيشتر شود.

دكتر حداد عادل در ادامه به مسائل و مشكلات موجود در شهرها اشاره كرد و افزود: مسائل كلان شهرها از مشكلات شهرهاي كوچك جدا نيست. بسياري از مشكلات كلان شهرها، ريشه در مشكلات روستاها و شهرها دارند، هر شهري كه آباد مي‌شود به علت جاذبه‌هايي كه دارد، مورد هجوم ساكنان، روستاها و شهرهاي كوچك اطراف خود مي‌شود. وي افزود: اين هجوم نادرست و از پيش تعيين نشده موجب زشت شدن چهره شهرها مي‌شود و مشكلات حاشيه نشيني را ايجاد مي‌كند كه از اين حاشيه نشيني‌ها، ده‌ها مسأله و ناهنجاري‌ فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و… پديد مي‌آيد. نمونه اين نابساماني‌ها را در اطراف شهرهاي بزرگ همچون مشهد و اصفهان شاهد هستيم. وي خاطر نشان كرد: روي آوردن مردم به حاشيه شهر‌ها، نمونه جديد همان گودنشيني است كه ما قبل از انقلاب شاهد پديد آمدن آن در مراكز شهرهاي بزرگ بوديم. تجمع مردم در حواشي شهرها ناشي از خرابي اوضاع اقتصادي و اجتماعي روستاها و شهرهاي كوچك است. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه نمي‌توان مسائل كلان شهرها را جدا از روستاها و شهرهاي كوچك اطرافشان ديد.

وي در ادامه به مشكل ترافيك به عنوان اصلي‌ترين مسأله شهرهاي بزرگ گفت: مسؤولان شهري در شهرهاي بزرگ در تلاشند تا با بسيج كردن اعتبارات شهري در ساخت بزرگراه‌ها و ايجاد حمل و نقل ريلي شهري، اصلاح هندسي معابر و… مسائل ترافيكي‌شان را حل كنند. متأسفانه تا هنگامي كه سياست عاقلانه‌اي در برخورد با خودرو سازي‌ها حاكم نشود طرح‌هاي ترافيكي كه از سوي شهرداري‌ها اجرا مي‌شود به نتيجه‌اي نخواهند رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: تا زماني كه حدي براي توليد خودروي شخصي ايجاد نشود و ارزيابي درستي از اين توليدات صورت نگيرد، اين حجم خودروهاي ساخته شده، مشكلات جديد‌تري را به وجود خواهند آورد. خودرو سازان نه تنها بازار خارجي براي خودروها ايجاد نمي‌كنند، بلكه با قيمتي گران‌تر آن را به مردم شهر‌ها تحميل مي‌كنند و اين موجب تداوم مشكلات شهري در يك دور باطل مي‌شود. بنابراين براي حل چنين مشكلاتي در كلان شهر‌ها بايد مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي با تدبير اقدام كنند. وي افزود: شوراهاي شهر دريايي از تجربه هستند كه مي‌توانند براي حل مسائل جزئي راه حل‌هاي خوبي را ارائه كنند و اين راه حل‌ها را در چنين نشست‌هايي با يكديگر مبادله كنند. شوراها بايد سيستم شناخت اين راه حل‌ها و تبادل آن را ميان شهرهاي مختلف ايجاد كنند. تشكيل جلسات مشورتي به اين شكل بايد به صورت دوره‌اي و دائم برگزار شود. وي ياد آور شد: در مجلس چهارم و پنجم، قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهرها كميسيون داخلي وجود داشت كه مسائل شوراها را در آن‌جا بررسي مي‌كردند، ولي عجيب است با روي كار آمدن شوراها اين كميسيون تعطيل شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بعد از پايان يافتن بررسي لايحه بودجه 84 كشور، اصلاح آيين نامه داخلي مجلس را در دستور كار خود قرار خواهيم داد كه در اين اصلاحيه، كميسيوني را نيز جهت بررسي مسائل شوراها و شهرداري‌ها ايجاد خواهيم كرد و تلاش خواهيم كرد تعريف جديدي از رابطه شوراها با مديريت شهري واحد داشته باشيم. و بر اساس تجربه چند ساله شوراها، تحولي در قوانين مربوط به شوراها ايجاد كنيم.

همچنين در اين نشست محمد عرب رييس شوراي اسلامي شهر قم در سخناني پيشنهاد كرد كميسيوني با عنوان امور شوراها و شهرداري‌ها درمجلس تشكيل شود. وي گفت: هر دستگاهي در اين مملكت، درمجلس يك كميسيون دارد جزشوراها و شهرداري‌ها و ما از رياست محترم مجلس مي‌خواهيم در جهت تقويت شورا چنين كميسيوني تشكل شود. محمد عرب در ادامه با بيان برخي مشكلات موجود در شوراها در جهت انجام وظيفه خود، گفت: مراجع محترم تقليد در قم، به دليل مشكلات بسياري كه مردم در زمينه‌هاي آب، برق، گاز و… دارند ما را خواسته و خواستار حل مشكل هستند كه وقتي در جواب مي‌گوييم كه در اين زمينه‌ها اختياراتي نداريم، تعجب مي‌كنند و دليل آن، اين است كه شوراها تشكيل شده‌اند ولي اختيارات لازم و كافي به آنها داده نشده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار آن شد كه ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 138 برنامه و چهارم مبني بر ايجاد مديريت واحد شهري به مرحله عمل و اجرا در آيد. لازم به ذكر است در اين نشست پيشنهاد قم ، در خصوص تشكيل كميسيون امور شوراها و شهرداري‌ در مجلس و اجرايي شدن قانون مديريت واحد شهري در بيانيه پاياني اجلاس گنجانده شد.