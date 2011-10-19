ابراز نگرانی از طولانی شدن رسیدگی پرونده های حقوقی در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در تودیع و معارفه رئیس دادگستری رامیان گفت: به منظور تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها، یک قاضی خبره در امور حقوقی به تازگی در این شهرستان مستقر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با حضور این قاضی پرونده های حقوقی مانده در شعب، زودتر تعیین تکلیف شوند.

به گفته فاضلیان، متاسفانه کمبود کادر قضایی در برخی شهرهای استان، سبب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده های ورودی به محاکم شده که در تلاشیم به تدریج با استقرار کادر قضایی قوی ، روند دادرسی در این محاکم را کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه سخنان خود با معرفی رئیس جدید دادگستری رامیان، از وی خواست با کار و تلاش بی وقفه و توجه بیشتر به شورای حل اختلاف در خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان تلاش کنند.

در ادامه این مراسم، کوروش امامی راد رئیس جدید دادگستری رامیان نیز اجرای عدالت، رسیدگی به امور محرومین و ستمدیدگان کاهش موجودیهای دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها را از مهمترین برنامه های کاری خود در این سمت برشمرد.

سمیعی فرماندار رامیان نیز در این مراسم با بیان اینکه امنیت مهمترین دغدغه مسئولان نظام است گفت: امیدواریم در تعامل با دستگاه قضایی به عنوان تاثیرگذار ترین قوه در زمینه تامین امنیت برای ایجاد بیش از پیش احساس امنیت در این شهرستان گام برداریم.

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، کوروش امامی راد به عنوان رئیس جدید دادگستری رامیان انتخاب شد.