ثبت 50 شرکت سهامی عام در بورس

به گزارش خبرنگار مهر سید علی حسینی در ششمین گردهمایی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و الزامات قانونی گفت: در ابتدا تصور این بود که با اجرای ماده 99 قانون پنجم توسعه، شرکت های زیادی در مدت زمان کوتاهی، وارد بازار سرمایه می شوند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس یکی از مشکلات برای ثبت شرکت ها نزد سازمان بورس را در اختیار نداشتن فهرست شرکت های سهامی عام در کشور اعلام کرد و افزود: متاسفانه آمار دقیقی درمورد شرکت های سهامی عام در کشور وجود ندارد به طوریکه تنها سوابق 79 شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها درج شده است.

وی اظهارداشت: حداقل مزیت اجرای ماده 99 قانون پنجم توسعه این است که مشخصات و سوابق شرکت های سهامی عام در کشور جمع آوری و سهام آنها در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه درج خواهد شد تا به تدریج این شرکت ها آمادگی حضور در بورس یا فرابورس را به دست آورند.

حسینی در مورد شکل گیری ماده 99 قانون پنجم توسعه گفت: سازمان بورس بر اساس تجربه چند سال قبل به این نتیجه رسید که شاید الزام شرکت های سهامی عام برای ثبت نزد این سازمان بتواند مدیران آنها را ترغیب به ورود به بازار سرمایه کند.

وی تصریح کرد: البته اجرای ماده 99 به معنای الزام پذیرش نیست بلکه الزام ثبت نزد سازمان بورس و انجام نقل و انتقالات سهام این شرکت ها از طریق بورس یا فرابورس است.

معاون سازمان بورس به راه اندازی بازار پایه در فرابورس اشاره کرد و افزود: با اجرای ماده 99 قانون پنجم توسعه، معاملات سهام از دفاتر شرکت ها به بازار پایه منتقل شده است.

وی ادامه داد: بازار پایه مقدمه ای برای شرکت ها است که با ضوابط بازار سرمایه آشنا شوند تا بتوانند با ورود به بورس یا فرابورس از مزیت های این بازار استفاده کنند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهارداشت: اگر درصدد توسعه و رشد روز افزون بازار سرمایه هستیم، باید ارکان مختلف بازار علاوه بر تمرکز بر روی زنجیره ارزشی خود، توجه لازم را به گسترش کل بازار داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه در دو سال اخیر دو موضوع در حوزه پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه به وجود آمده است، گفت: شرکت های کارگزاری می توانند مجوز مشاور عرضه و پذیرش را از سازمان بورس اخذ کنند تا بتوانند مراحل پذیرش و عرضه شرکت ها را برعهده گیرند.

وی اضافه کرد: تبلیغات در گذشته در بازار سرمایه جایگاهی نداشت اما بررسی سایر بورس ها می دهد که تبلیغات در بازارهای مالی جهان وجود دارد.

معاون سازمان بورس تصریح کرد: در حوزه پذیرش شرکت ها منعی برای تبلیغات و بازاریابی وجود ندارد اما تبلیغات در لحظه تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام نیازمند تخصص و اخذ مجوزهای لازم است.

وی اظهارداشت: در بازارهای مالی جهان، مجازات های سنگینی برای ارائه مشاوره بدون صلاحیت و مجوز پیش بینی شده که به همین علت دراین بخش نوع و روش تبلیغات متفاوت است.

حسینی گفت: همچنین مطالعات بورس های جهان نشان داد که در برخی از بورس ها، کمیته بازاریابی وجود دارد که این پیشنهاد در بورس تهران مطرح شد تا برنامه پذیرش شرکت ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی افزود: سازمان بورس نیز به لحاظ جنبه های قانونی و مقرراتی در تلاش است تا شرایط را ورود شرکت ها به بازار سرمایه فراهم کند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهارداشت: مسئولان این سازمان با اکثر مجموعه های بزرگ کشور (مانند تامین اجتماعی) مذاکراتی را برای ورود شرکت های زیر مجموعه آنها برگزار کرده اند که امیدواریم نتایج خوبی از این مذاکرات گرفته شود.

حسینی از راه اندازی بانک اطلاعات شرکت های سهامی عام در سازمان بورس خبر داد و گفت: شرکت های کارگزاری می توانند از این بانک اطلاعات برای پذیرش شرکت ها در بورس یا فرابورس استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس ظرف چند روز آینده، فراخوانی را در راستای تاکید دوباره بر اجرای ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه منتشر خواهد کرد تا تکالیف قانونی شرکت های مشمول را مورد تاکید قرار دهد.