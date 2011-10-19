برندگان ششمین جشنواره طنز مکتوب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه ششمین جشنواره طنز مکتوب حوزه هنری، شامگاه سه‌شنبه 26 مهر در تالار سوره حوزه هنری و با حضور محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری و جمعی از استادان، هنرمندان، شعرا، نویسندگان و طنزآوران کشور برگزار شد.

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره طنز مکتوب برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند که در بخش مقاله این جشنواره لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال به خاطر اثر «طنز در خاطره‌نویسی دفاع مقدس» به عبدالرضا قیصری از استان فارس اهدا شد.

هیئت داوران در این بخش لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال، جایزه سوم را به طور مشترک به مجتبی احمدی از استان کرمان به خاطر اثر «طنز در شعر معاصر کرمان» و فاطمه تسلیم جهرمی از استان فارس به خاطر اثر «آمیزش احساسات ناهمگون و متضاد در طنز و مطایبه فارسی» اهدا کردند.

لوح تقدیر و مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دوم نیز به خاطر اثر «نوع، سبک، ساخت و شکل کاریکلماتور» به مهدی فرج اللهی از تهران و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 23 میلیون ریال جایزه اول به خاطر اثر «سنخ‌شناسی نوش و نیش‌های قرآنی» به دکتر ابوالفضل حری از استان مرکزی اهدا شد. همچنین در این بخش تقدیر ویژه، لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال به خاطر اثر «بودن در عین نبودن» به سیدعمادالدین قرشی از سمنان اهدا شد.

در بخش موضوع ویژه تحریم هیئت داوران هیچ یک از آثار دریافت شده را حائز دریافت جایزه نخست تشخیص نداد. محمد حسین جعفریان، سید عبدالجواد موسوی و ناصر فیض هیئت داوران بخش مقاله این جشنواره بودند.

در بخش فیلمنامه کوتاه لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال به خاطر اثر « تفکیک » به مجید رحمانی صانع از استان خراسان رضوی تقدیم شد و لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال به خاطر اثر «بستنی قیفی» به آرمان معراجی از استان مازندران اهدا شد. لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه سوم نیز به خاطر اثر «استمداد» به محمدرضا محمدی از استان اصفهان و لوح تقدیر و مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دوم به خاطر اثر «شار» به غریب منوچهری از استان اردبیل و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 23 میلیون ریال جایزه اول به خاطر اثر «ازدواج چیست؟» به حمید عزیزی از استان اردبیل اهدا شد.

در موضوع ویژه تحریم تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 23 میلیون ریال به خاطر اثر «اشگل گربه» به رضا محمدزاده از استان تهران اهدا شد.

احمدرضا معتمدی، ناصر‌هاشم زاده و رحیم بهبودی هیئت داوران بخش فیلمنامه کوتاه بودند.

در بخش داستان کوتاه ششمین جشنواره طنز مکتوب لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه سوم به خاطر اثر «جاسوس محل» به مهدی زارع از استان فارس، لوح تقدیر و مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دوم به اثر «ترحیم» به ابراهیم اردلان از استان تهران اهدا شد و هیئت داوران در این بخش هیچ کدام از آثار را حائز دریافت جایزه نخست تشخیص نداد.

همچنین تقدیر ویژه این بخش، لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال به اثر «لولوی خواب» به علیرضا لبش از تهران و اثر «نمونه امضاء» به علی مهر از استان قم اهدا شد.

در موضوع ویژه تحریم نیز تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 23 میلیون ریال به خاطر اثر «گوگل» به ابوذر هدایتی فخر داوود از استان قم تقدیم شد.

محمدرفیع ضیایی، محمد علی علومی و مهرداد صدقی هیئت داوران بخش داستان کوتاه را تشکیل دادند.

در بخش شعر نیز لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال به خاطر اثر «قضیه عشق» به سعید طلایی از استان تهران، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه سوم به اثر «با تشکر» به راشد انصاری از استان هرمزگان، لوح تقدیر و مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دوم به خاطر اثر «دیوار کوتاه» به محمدرضا مختارنژاد از استان سمنان داده شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 23 میلیون ریال جایزه اول نیز به اثر «همه را شکل یار می‌بینم» به محمد نظری ندوشن از استان یزد اهدا شد.

تقدیر ویژه جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال به اثر «رباعیات» به عباس صادقی زرینی از تهران اهدا شد و همچنین هیئت داوران در موضوع ویژه تحریم، هیچ اثری را حائز دریافت جایزه نخست تشخیص نداد.

هیئت داوران بخش شعر را دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، دکتر محمدرضا ترکی و اکبر اکسیر تشکیل می‌دادند.

در بخش نثر جشنواره نیز لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه سوم به خاطر اثر «دهقان فداکار» به آبتین محبتی و آرمین بوستانی از استان‌های خراسان رضوی و مازندران اهدا شد.

همچنین لوح تقدیر و مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دوم به اثر «ذکرالدیش» به سید جواد حیدری پور طراحان از تهران و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 23 میلیون ریال جایزه نخست به خاطر اثر «اعلام نظر» به محمود سلطانی از استان اصفهان تقدیم شد.

در موضوع ویژه تحریم نیز تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 23 میلیون ریال به اثر «پیرامون تحریم ایران» به سیدمهدی طیار از استان البرز اهدا شد.

یوسفعلی میرشکاک، سیدعلی میرفتاح و شهرام شکیبا از داوران بخش نثر جشنواره طنز مکتوب بودند.

جوایز جشنواره توسط محسن مومنی شریف، ناصر فیض، اکبر اکسیر، محمدحسین جعفریان، محمدعلی علومی، عبدالجواد موسوی، گودرزی دیباج، محمدرفیع ضیایی، مهرداد صدقی و شهرام شکیبا به برگزیدگان اهدا شد.