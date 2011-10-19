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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

عملیات بازسازی خیابان شهید صابونیان آغاز شد

مسیر پرتردد خیابان شهید صابونیان ( محل استقرار صنف بلورفروشان) به عنوان یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی تهران به منظور رفاه حال شهروندان و کسبه، بازپیرایی و بازسازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمرانی منطقه 16 با بیان این که این طرح حد فاصل میدان شوش و خیابان دشت بان زاده به طول 350 متر اجرا می شود گفت: تمامی سطح خیابان شهید صابونیان در این مسیر تبدیل به پیاده راه می شود.

محمد خبازها افزود: طراحی و معماری ساخت پیاده رو با سنگ گرانیت به گونه ای خواهد بود تا عبور و مرور خودروهای حمل بار که در ساعات پایانی روز انجام می گیرد به آن آسیب نرسانده و در عین حال با استفاده از مبلمان شهری و تامین روشنایی با استفاده از تکنولوژی انرژی خورشیدی ، این مسیر جلوه جذاب و آرامی را برای شهروندان داشته باشد.
 

کد مطلب 1437481

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