عملیات بازسازی خیابان شهید صابونیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمرانی منطقه 16 با بیان این که این طرح حد فاصل میدان شوش و خیابان دشت بان زاده به طول 350 متر اجرا می شود گفت: تمامی سطح خیابان شهید صابونیان در این مسیر تبدیل به پیاده راه می شود.

محمد خبازها افزود: طراحی و معماری ساخت پیاده رو با سنگ گرانیت به گونه ای خواهد بود تا عبور و مرور خودروهای حمل بار که در ساعات پایانی روز انجام می گیرد به آن آسیب نرسانده و در عین حال با استفاده از مبلمان شهری و تامین روشنایی با استفاده از تکنولوژی انرژی خورشیدی ، این مسیر جلوه جذاب و آرامی را برای شهروندان داشته باشد.

