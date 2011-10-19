پرهیز آمارگیران از تبلیغات انتخاباتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی با اشاره به نزدیک شدن زمان تبلیغات غیر رسمی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمارگیران طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ورود در تبلیغات انتخاباتی اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: با اطلاع رسانی به مردم در زمینه فعالیت آمارگیران، حوزه فعالیت این افراد برای عموم مشخص شده تا از هرگونه تخلف و یا ورود در زمینه تبلیغات انتخاباتی جلوگیری شود.

کاظمی افزود: مردم و مسئولان هرگونه تخلف احتمالی یا ورود آمارگیران به تبلیغات انتخابات را به متولیان اطلاع رسانی کرده تا از بروز و تکرار تخلف جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد تصریح کرد: در صورتی که آمارگیران به مباحثی بپردازند که مصداق تخلف باشد، فعالیت آنان در طرح سرشماری لغو می شود.

وی گفت: در شهرستان شهرکرد بیش از ۹۰ هزار خانوار در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن آمارگیری می شوند.

کاظمی تعداد مسئولان اجرای این طرح در شهرستان شهرکرد را ۴۳۰ نفر اعلام و تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی برای این گروه ها در نظر گرفته شده است.