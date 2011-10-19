ظرفیت اسمی معادن قم سالانه پنج میلیون تن است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور از صدور پنج پروانه بهره برداری معدنی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: با صدور پروانه‌های جدید تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری و فعال استان قم به 99 معدن رسیده است.



وی افزود: ظرفیت اسمی معادن فعال استان قم سالانه بیش از 5 میلیون تن مواد معدنی است و پیش بینی می‌شود میزان ذخیره این معادن بیش از 807 میلیون تن باشد و معادن جدید نیز دارای بیش از 34 میلیون تن ذخیره معدنی هستند.



اشتغال 1200 نفر در معادن قم



عالی پور به اشتغالزایی این واحدها اشاره کرد و گفت: در معادن قم بیش از 1200 نفر مشغول به کار هستند که سهم معادن جدید 31 شغل است.



وی سرمایه گذاری در 5 معدن جدید را بیش از 17 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از 623 میلیار ریال بر روی معادن فعال قم سرمایه گذاری شده است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم با اشاره به تنوع کانی های معدنی قم افزود: عمده معادن فعال استان قم، آهک، گچ، نمک آبی، سنگ لاشه، باریت، سنگ های تزئینی، منگن، عقیق، و خاک های صنعتی شامل فلدسپات، کائولن و زئولیت هستند.



وی یادآور شد: مجوزهایی برای اکتشاف معادن طلا، مس و کانی های فلزی دیگر صادر شده که در صورت اکتشاف و به بهره برداری رسیدن آنها تنوع مواد معدنی قم چشمگیر خواهد شد.



برداشت 900 هزار تن از معادن قم در سال جاری



عالی پور در ادامه بیان داشت: در سال جاری بیش از 900 هزار تن از کل معادن استان قم مواد معدنی برداشت شده است.



وی با اشاره به وجود معان کوچک و کم اهمیت تر که به دلیل میزان ذخایر پائین برای صدور پروانه بهره برداری توجیه اقتصادی ندارند و برای آنان اجازه برداشت موقت صادر می شود، گفت: در شش ماهه اول امسال 7 فقره اجازه برداشت صادر شده که جمع مجوزهای برداشت به 11 مورد رسیده است و مقدار استخراج از این معادن 230 هزار و 500 تن است.



