ظرفیت اسمی معادن قم سالانه پنج میلیون تن است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور از صدور پنج پروانه بهره برداری معدنی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: با صدور پروانههای جدید تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری و فعال استان قم به 99 معدن رسیده است.
وی افزود: ظرفیت اسمی معادن فعال استان قم سالانه بیش از 5 میلیون تن مواد معدنی است و پیش بینی میشود میزان ذخیره این معادن بیش از 807 میلیون تن باشد و معادن جدید نیز دارای بیش از 34 میلیون تن ذخیره معدنی هستند.
اشتغال 1200 نفر در معادن قم
عالی پور به اشتغالزایی این واحدها اشاره کرد و گفت: در معادن قم بیش از 1200 نفر مشغول به کار هستند که سهم معادن جدید 31 شغل است.
وی سرمایه گذاری در 5 معدن جدید را بیش از 17 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از 623 میلیار ریال بر روی معادن فعال قم سرمایه گذاری شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم با اشاره به تنوع کانی های معدنی قم افزود: عمده معادن فعال استان قم، آهک، گچ، نمک آبی، سنگ لاشه، باریت، سنگ های تزئینی، منگن، عقیق، و خاک های صنعتی شامل فلدسپات، کائولن و زئولیت هستند.
وی یادآور شد: مجوزهایی برای اکتشاف معادن طلا، مس و کانی های فلزی دیگر صادر شده که در صورت اکتشاف و به بهره برداری رسیدن آنها تنوع مواد معدنی قم چشمگیر خواهد شد.
برداشت 900 هزار تن از معادن قم در سال جاری
عالی پور در ادامه بیان داشت: در سال جاری بیش از 900 هزار تن از کل معادن استان قم مواد معدنی برداشت شده است.
وی با اشاره به وجود معان کوچک و کم اهمیت تر که به دلیل میزان ذخایر پائین برای صدور پروانه بهره برداری توجیه اقتصادی ندارند و برای آنان اجازه برداشت موقت صادر می شود، گفت: در شش ماهه اول امسال 7 فقره اجازه برداشت صادر شده که جمع مجوزهای برداشت به 11 مورد رسیده است و مقدار استخراج از این معادن 230 هزار و 500 تن است.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم با اشاره به وجود 99 معدن فعال در استان، بیان داشت: ظرفیت اسمی معادن فعال استان قم سالانه بیش از پنج میلیون تن مواد معدنی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور از صدور پنج پروانه بهره برداری معدنی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: با صدور پروانههای جدید تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری و فعال استان قم به 99 معدن رسیده است.
نظر شما