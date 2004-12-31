  1. هنر
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۶

اهل فرهنگ و ادب از خليج هميشه فارس مي گويند ... ( 4 )

شعري تازه / " خليج فارس " نــدارد هويت عربي

شعري تازه / " خليج فارس " نــدارد هويت عربي

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در پي اقدام موسسه ي " نشنال جئوگرافي " در استفاده از نام جعلي خليج عربي و اعتراض گسترده ي اقشار مختلف مردم ايران ، از جمله اهالي فرهنگ و انديشه و قلم ، سيمين دخت وحيدي - شاعره ي معاصر نيز شعري در اين زمينه سروده و آن را براي اولين بار در اختيار مهر قرار داده است كه از نظر مي گذرد .


چقدر خواب پريشان ، چقدر رنگ بنفش
شكست پشت من از پاره هاي سنگ بنفش

كجاست پاي بياباني ام ؟ كه يك عمراست
بريده ام دل از آن كفش هاي تنگ بنفش

دوباره زوزه ي گرگ است و گوش من ، اما
هنوز شانه ي من هست و آن تفنگ بنفش

مخور فريب  ، كه شيطان حيله مي ريزد
در استكان بلورين ، همان شرنگ بنفش

شب از دو چشم تو باريده ، كوچه تاريك است
خدا بخير كند شعله هاي جنگ بنفش

گلوي معركه از دور ، مي زند فرياد
بيا ، ببر ، بخر اين تحفه ي قشنگ بنفش

بلا و آفت و ويراني است و آتش و خون
هر آنچه وارد مشرق شد از فرنگ بنفش

گل محمدي و اطلسي و داوودي
چنين فسرده و پرپر ، ميان چنگ بنفش

براي صيد غزالان اين غزالستان
بگو گرفته كمين ، باز هم پلنگ بنفش

به ناوبان برسان ديدبان دور انديش
جدال كشتي و دريا و اين نهنگ بنفش 

" خليج فارس " ندارد هويت عربي
نه با دسيسه و آژير سرخ و زنگ بنفش

بپرس از همه عالم ، خليج آينه پوش
چگونه فارس عرب شد به يك درنگ بنفش ؟ 
کد مطلب 143749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها