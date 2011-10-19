به گزارش خبرنگار مهر، محمد استادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نان در سفره جامعه ایرانی از جایگاه ویژهای برخوردار است و عرضه نان سالم عزم ملی و کار جدی فرهنگی میطلبد که نیازمند همکاری و همفکری تمامی دستگاههای متولی امر است.
وی افزود: سرانه مصرف خمیرمایه در کشورما به ازای هر نفر سالانه 175 گرم است در حالیکه در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بین 400تا 500 گرم است و این بدان معنی است که نانی که در آن کشورها استفاده میشود سه برابر سالمتر از نانی است که در کشورما تولید میشود.
استادی با اشاره به اهمیت مصرف نان سالم در کشورهای دیگر اظهار داشت: بیش از 50 درصد محصول تولیدی شرکت خمیرمایه رضوی به کشورهای شمال و جنوب آفریقا، عربستان، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق و افغانستان صادر میشود.
وی تصریح کرد: صنعت خمیرمایه در همه جای دنیا، صنعتی نوپا و مورد حمایت دولتهاست و اکثر کشورهای دنیا برای حفظ سلامت جامعه از جایگزینی این ماده با جوش شیرین بسیار استقبال کردهاند.
وی تأکید کرد: سال گذشته بایستی40 هزار تن خمیرمایه در کشور تولید و استفاده میشده است ولی کل خمیرمایهای که در کشور استفاده شده، 12 هزار و 300 تن بوده و مابقی از جوش شیرین در نانواییهای کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی تصریح کرد: شرکت خمیرمایه رضوی موفق به ثبت اختراع تغلیظ پس آب خروجی کارخانجات خمیرمایه به روش تبخیر در اداره کل مالکیتهای صنعتی کشور شده و با این روش گام بسیار موثری در کاهش چشمگیر آلایندههای زیست محیطی برداشته است.
استادی افزود: استفاده از خمیرمایه باعث کاهش اختلالات گوارشی و رودهای خواهد شد و از طرفی با توجه به اینکه ماندگاری نان را به طور قابل توجهی افزایش میدهد، تاثیر بسزایی براقتصاد خانواده و در سطح کلان بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
وی اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژیهای جدید که در کارخانه خمیرمایه رضوی مورد استفاده قرار گرفته، ظرفیت تولید 3.5 تن خمیرمایه تر در ساعت وجود دارد و ماندگاری آن نیز از 15 روز به یکماه افزایش یافته که امیدواریم با اقبال و گرایش نانواییها به سمت استفاده از این محصول، شاهد ارتقاء شاخصهای سلامت در کشور باشیم.
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