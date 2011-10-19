35 بقعه متبرکه خراسان جنوبی سند دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات موقوفات درمیان گفت: موقوفات استان مشتمل بر اراضی کشاورزی، آب زراعتی، منازل مسکونی و واحد های تجاری است که تقریبا در تمام روستاهای استان بصورت پراکنده وجود دارند.

گرایلی از وجود شش هزار موقوفه با 13 هزار رقبه در استان خبر داد و تصریح کرد: عدم تمدید اجاره موقوفات و به روز رسانی آنها، عدم تثبیت و کمبود نقدینگی برای اجرای طرح ها و پروژه ها مهمترین مشکلات این اداره کل در خراسان جنوبی به شمار می رود.

وی، شناسایی موقوفات موجود در روستاها و شهرهای استان، ساماندهی موقوفات و به روز رسانی اطلاعات موقوفات برای تهیه سند جامع موقوفات خراسان جنوبی را از مهمترین برنامه های این دستگاه برشمرد.

گرایلی تأکید کرد: موقوفات بازوی توانمند اقتصادی در حکومت اسلامی به شمار می روند از این رو سپردن سرپرستی املاکی که متعلق به امام زمان(عج) و اهل بیت است، به افراد معاند با نظام و ولایت خلاف نظر واقف و زمینه ساز استفاده نابجا و نامشروع از وقفیات می شود.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی، با بیان این مطلب که درآمد حاصل از موقوفات در جهت نیات واقف هزینه می شود، ادامه داد: تعداد 68 بقعه زیر نظر اداره کل اوقاف خراسان جنوبی اداره می شود که تا کنون 35 بقعه متبرکه سند دار شدند.

وی افزود: متاسفانه در دوران پهلوی و در جریان اصلاحات ارضی بسیاری از موقوفات مورد هجمه قرار گرفته و علنا به فروش رفتند که به یمن پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان تاریخی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) " موقوقات به حال وقفیت باقی و ملی نمی شوند" کلیه اسناد مربوط به فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه طبق قانون باطل اعلام شد.

گرایلی افزود: طبق استفتاء مقام معظم رهبری در باب وقف در مواردی که دستگا ههای دولتی بدون اذن متولی شرعی موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ایجاد شبکه لوله گذاری در اراضی و املاک موقوفه می نمایند مصرف کننده ضامن آبی است که مصرف کرده است و بدون نظر متولی شرعی وقف نمی تواند در آب تصرف کند و غسل و وضوء اشکال پیدا می کند.

وقف باید به سمت ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود

گرایلی گفت: وقف های جدید بایستی به سمت ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود و مفاهیم و دستورات قرآن و اهل بیت(ع) باید در زندگی اجتماعی و شخصی جوانان و نوجوانان و عامه مردم پیاده شود.

وی با اشاره به مدیریت صحیح موقوفات افزود: اگر موقوفات مخروبه در سطح استان احیا شوند و مورد بهره برداری قرار گیرند بسیاری از معضلات حل خواهند شد.