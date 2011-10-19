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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

در چهارمحال و بختیاری /

انتخابات در یک حوزه به صورت رایانه ای است

انتخابات در یک حوزه به صورت رایانه ای است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از چهار حوزه انتخابیه این استان به صورت رایانه ای برگزار می شود.

یزدان جلالی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰ درصد رأی گیری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت رایانه ای است.

وی ادامه داد: رأی گیری در یکی از چهار حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری به صورت ۱۰۰ درصد رایانه ای انجام می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ازانجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات رایانه ای در یکی از چهار حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: در سایر حوزه های انتخابیه نیز ۹۰ درصد فعالیتهای رأی گیری به صورت رایانه ای است.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای، میزان تخلفات را به حداقل می رساند.

کد مطلب 1437500

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