انتخابات در یک حوزه به صورت رایانه ای است

یزدان جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰ درصد رأی گیری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت رایانه ای است.

وی ادامه داد: رأی گیری در یکی از چهار حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری به صورت ۱۰۰ درصد رایانه ای انجام می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ازانجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات رایانه ای در یکی از چهار حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: در سایر حوزه های انتخابیه نیز ۹۰ درصد فعالیتهای رأی گیری به صورت رایانه ای است.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای، میزان تخلفات را به حداقل می رساند.