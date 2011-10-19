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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

شهردار کراچی خواستار شد/

دومین کشتارگاه صنعتی در کراچی پاکستان احداث شود

دومین کشتارگاه صنعتی در کراچی پاکستان احداث شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار کراچی پاکستان خواستار احداث دومین کشتارگاه صنعتی در این شهر توسط موسسه صنعتی گوشت مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سید صبح چهارشنبه در بازدید از کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد به منظور آشنایی با توانمندیهای ایران در زمینه ساخت و تجهیز کشتارگاه های صنعتی اظهار کرد: تلاش ها و فعالیت موسسه صنعتی گوشت مشهد نشان دهنده عزت ملی و گسترش دانش و همت مردم ایران است.

شهردار کراچی با اشاره به علاقمندی خود به ایران گفت: باید با استفاده از امکانات و توانایی های خود برای گسترش روابط و همکاری ها اقدام کنیم و مهمترین هدف ما، وحدت پایدار مستمر دو کشور همسایه ایران و پاکستان است.

وی افزود: ما تمامی اقدامات لازم و توانایی خود را به کار می گیریم تا همکاری خود با ایران را حفظ کنیم و با احداث کشتارگاه صنعتی دام در کراچی و مبادله تجربیات در جمعی صمیمی و با محبت هر یک از ما دوستی ها را تداوم خواهیم بخشید.

مدیر موسسه صنعتی گوشت مشهد، در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت این موسسه گفت: موسسه صنعتی گوشت مشهد در فضای حدود 28 هکتار احداث و در 35هزار مترمربع زیر بنا دارای دو سالن کشتار گاوی و گوسفندی است.

مرتضی حیدری افزود: خط کشتار گوسفندی این مجموعه در یک شیفت کاری ظرفیت ذبح 9 هزار راس گوسفند دارد و خط کشتار گاوی و شتری نیز با توانایی ذبح 700 راس گاو و 60 نفر شتر و شترمرغ فعالیت می کند که با توجه به این آمار روزانه بیش از 130 تن  گوشت استحصال و بارگیری می شود.

حیدری گفت: این مجموعه وظیفه تامین گوشت مجاورین و زوار بارگاه حضرت  ثامن الحجج(ع) را که ماهیانه بالغ بر 4 هزار تن است به طریق کاملا صنعتی و بهداشتی با کمترین آثار سوء زیست محیطی برعهده دارد.

وی با اشاره به کادر مجرب این مجموعه گفت: این موسسه به عنوان پایگاه آموزشی مورد استفاده بسیاری از دانشجویان و محققان علوم دامی و صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور قرار گرفته است.

مدیرموسسه صنعتی گوشت مشهد با اشاره به واردات انواع دام و کشتار دام برای تامین گوشت کشور گفت: با استفاده از توان مدیریتی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و تجارب موسسه صنعتی گوشت مشهد وابسته به این سازمان، در زمینه صادرات و واردات با کشورهای آسیای میانه، افغانستان، عراق، قرقیزستان و پاکستان و همچنین برزیل همکاری داریم.

حیدری به استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در موسسه مانند تولید سوسیس و کالباس و همبرگر در این موسسه اشاره کرد و گفت: معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است، به همین خاطر دولت با احداث کشتارگاه های صنعتی و امکان تهیه گوشت سالم و بهداشتی جهت توزیع در حوزه پوشش آن و کاهش آلودگی های زیست محیطی ضمن تامین گوشت سالم از انتقال بیماری دام به انسان و شیوع بیماری در جامعه و صرف هزینه های بسیار زیاد درمانی جلوگیری می کند.

کد مطلب 1437502

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