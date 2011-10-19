«سوره اندیشه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از سوره اندیشه با آثار و گفتاری از حسین کچویان، رضا داوری اردکانی، مسعود درخشان، سیدحسین نصر، ریچارد رورتی، ابراهیم فیاض، احمد راهدار، محمدحسین رجبی، محمدرضا اسدی، علیرضا پیروزمند، سعید رجحان، سید محمدمهدی میرباقری، اصغر منتظرالقائم، علی‌اکبر جعفری، عباس معلمی، حسن سبحانی، تقی آزاد ارمکی، عادل پیغامی، اسماعیل بنی‌اردلان، بهمن نامور مطلق، عبدالمجید حسینی راد، اعظم راودراد، بهنام کامرانی و ... منتشر شده است.

فصل‌ها و پرونده‌های کلی این نشریه عبارت‌اند از مجله خبری، سبک زندگی، نظام اجتماعی، نظریه اجتماعی، تفکر، هنر و ادب، تاریخ و ضمیمه کتاب اسفار. هر پرونده این شماره از بخش‌های تامل، غرب، ایران و اسلام تشکیل شده که هر بخش، زیرمجموعه‌های مختلفی از مقالات و مطالب را در برمی‌گیرد.

«اولین دیالوگ شیعه با فلسفه سیاسی غرب» عنوان یکی از مقالاتی است که حجت‌الاسلام احمد رهدار به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، در این مجله نوشته است. «طریق طارق» شامل مروری کوتاه بر زندگینامه طارق رمضان از دیگر مطالب بخش فصل مجله خبری این شماره سوره اندیشه است.

در فصل سبک زندگی، مطالبی مانند «سرنوشت ما چه خواهد شد؟» تحلیلی از رفتار افراد در مواجهه با اقتضائات تمدن غرب، «چرا سرمایه‌داری با خانواده مخالف است؟» مقایسه جایگاه خانواده در نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی، «انسان از درآمد چه می‌خواهد؟» تاملی در مبانی نظری و تاریخی درآمد و ... منتشر شده‌ است.

در پرونده نظام اجتماعی هم مطالبی مانند «از آرامش تدبیر تا حیرت تقدیر» تاملی پیرامون نسبت برنامه‌ریزی با تدبیر و تقدیر، «گذار از توسعه به پیشرفت» تاملی درباره پیشرفت و توسعه، «تجدد، توسعه و ویرانگری» تاملی تاریخی بر توسعه و نسبت آن با علوم اجتماعی و برنامه‌ریزی، «گفتاری در باب سنت، تجدد و توسعه» بررسی انتقادی اندیشه‌های دکتر رضا داوری اردکانی و ... قرار دارند.

«هنرمند در برابر نظام»، «جهانی بودن، بومی بودن است» و «نقاشان و ما عوام‌الناس» از مطالبی هستند که در فصل هنر و ادب سوره اندیشه چاپ شده‌اند.

به همراه این شماره سوره اندیشه که با 256 صفحه‌ منتشر شده، یک ضمیمه با عنوان کتاب اسفار با 48 صفحه منتشر شده است. در ضمیمه کتاب اسفار هم کتاب‌شناسی دکتر سیدیحیی یثربی یا عنوان «حاصل عمر» منتشر شده است. معرفی کتاب ساختار انقلاب‌های علمی با عنوان «کدام ساختار؟ کدام انقلاب» از دیگر مطالبی است که در ضمیمه این نشریه منتشر شده است.