علی نیکزاد در جریان سفر یک روزه به استان کردستان و در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اجرایی کردن طرح مسکن نه تنها زمینه را برای خانه دار کردن مردم فراهم کرده است بلکه در زمینه ایجاد فرصت های شغلی و همچنین افزایش تولید مصالح ساختمانی باعث تقویت و توسعه سایر بخش ها نیز شده است.

وی گفت : 20 هزار واحد از 57 هزار و 800 واحد مسکن در حال ساخت در استان کردستان مربوط به پروژه های شهر سنندج است و خوشبختانه پیشرفت این پروژه ها بسیار خوب است.

نیکزاد با اشاره به وضعیت مناسب پیشرفت پروژه های حوزه مسکن بیان کرد: هماهنگی و تعامل کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی در این راستا بسیار مهم و قابل توجه است که انتظار می رود این روند در استان کردستان برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های مسکن مهر بسیار مهم است.

وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار کردستان و مسئولان و مدیران اجرایی استان روز سه شنبه ضمن بازدید از پروژه ساخت شش هزار و 400 واحد مسکن مهر شهرک بهاران،هزار 780 واحد مسکن مهر منطقه دگایران و همچنین پروژه های در حال ساخت دادگستری و دارایی به مشکلات مردم این مناطق نیز رسیدگی کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه برنامه یک روزه خود علاوه بر بازدید از پروژه های حوزه راه و ترابری در مراسم افتتاح 36 کیلومتر راه روستایی در شهرستان دیواندره شرکت کرد و در پایان بازدید یک روزه در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان که به میزبانی شهر سقز برگزار شد، شرکت و مسائل بازدید سفر یک روزه مورد بررسی قرار گرفت.