دولت برای توسعه موزه براداران امیدوار همکاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امیدوار شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از میراث داران البرز در کانون شهید فهمیده کرج گفت: موزه برادران امیدوار در کاخ سعدآباد قرار دارد و این موزه از بخشهای مهم تاریخی محسوب می شود.

این جهانگرد پیشکسوت ادامه داد: از دولت تقاضا می شود که برای توسعه موزه برداران امیدوار با ما همکاری کند تا بتوانیم این امر را به بهترین نحو محقق کنیم.

وی گفت: اشیایی که در این موزه نگهداری می شود،؛ در کمتر موزه وجود دارد که این امر بر اهمیت این موزه می افزاید.

در حال حاضر موزه ما کوچک است

امیدوار یادآور شد: در حال حاضر موزه ما کوچک است و باید این موزه را توسعه دهیم تا قابلیتهای موزه بیش از قبل شکوفا شود.

موزه برادران امیدوار اولین موزه انسان‌شناسی در ایران است که روز پنجم مهرماه ۱۳۸۲ در هفته جهانگردی در مجموعه سعدآباد افتتاح شد.

این موزه سه نگارخانه دارد که در دو نگارخانه آن آثار اهدایی برادران امیدوار به معرض نمایش گذاشته شده‌است.

این آثار حاصل سفرهای این دو برادر و عکسهای آنها است ضمن اینکه اشیای مربوطه از قاره‌هایی چون آفریقا، آسیا، آمریکا و استرالیا جمع‌آوری شده‌است.