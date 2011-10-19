80 مداح در فارسان فعالیت می کنند

بهروزمردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مداحان یکی از گروه هایی هستند که در طول تاریخ بسیار مورد توجه و تکریم اهل بیت(ع) بوده و این رسالت مهم به خاطر نقش آنان در بین مردم است.

وی مداحان را یکی از الگوهای تأثیر گذار در جامعه بیان وعنوان کرد: فعالیت مداحان نه تنها تقویت دین را به دنبال داشته بلکه در شناساندن اهل بیت (ع) به مردم نیز نقش بسزایی دارند.

فرماندار شهرستان فارسان افزود: هم اکنون ۸۰ مداح اهل بیت (ع) در شهرستان فارسان فعالیت می کنند که ۵۰ نفر از آنان خانم و بقیه آقا هستند.

مردانی نژاد استفاده صحیح از اشعار در بین مداحان را ضروری بیان و تصریح کرد: انتقال صحیح روایات به مردم نقش بسزایی در شناخت مردم از دین دارد.