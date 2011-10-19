فعالیت 30 تیم تخصصی امداد و نجات در قم

محمدرضا بهرامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر30 تیم 33 نفره امداد و نجات در قم فعال است که در گروههای تخصصی نجات در آوار، نجات در سیلاب، نجات در جاده، نجات در کوهستان، اسکان و تغذیه در بحران سازماندهی و آموزش دیدهاند، افزود: پیش بینی نیازهای امداد و نجات در سوانح از مسائل بسیار مهمی است که باید قبل از وقوع حوادث به آن توجه داشت و این امر نیازمند برنامه ریزی و طراحی مناسب است.
وی افزود: سازماندهی و تیم بندی گروههای مختلف امداد و نجات از برنامه هایی است که در سطح ملی مورد تاکید است و در صورت رعایت نکردن این موضوع در بسیاری از موارد دچار بی نظمیهای غیر قابل کنترل و جبران خواهیم شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم ادامه داد: این سازماندهی براساس توانمندی، دانش و ظرفیت هر فرد صورت انجام میشود تا آنها بتوانند با توجه به توانایی خود بتوانند پاسخگوی سوانح باشند.
بهرامی ابراز داشت: تیم های تخصصی جمعیت هلال احمر استان قم در تمام زمینهها آموزش دیدهاند تا در زمان بروز سوانح به موقع وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه امدادگران در مرحله اول باید با نیازهای امدادی استان آشنا باشند اظهار داشت: آشنایی با تجهیزات نوین امداد و نجات ویژه تیمهای عملیاتی، بازبینی برنامههای آموزشی و داشتن شرح وظایف و اختیارات از جمله وظایف این تیمها است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم از فعالیت 30 تیم 33 نفره امدادی در استان قم خبر داد.
محمدرضا بهرامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر30 تیم 33 نفره امداد و نجات در قم فعال است که در گروههای تخصصی نجات در آوار، نجات در سیلاب، نجات در جاده، نجات در کوهستان، اسکان و تغذیه در بحران سازماندهی و آموزش دیدهاند، افزود: پیش بینی نیازهای امداد و نجات در سوانح از مسائل بسیار مهمی است که باید قبل از وقوع حوادث به آن توجه داشت و این امر نیازمند برنامه ریزی و طراحی مناسب است.
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