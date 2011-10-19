مشتریان شگفت زده و بانکی که یک شبه نابود شد/گودبرداری حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر،‌ صبح روز سه شنبه بانک ملت شعبه سه راه گوهردشت به دلیل گودبرداری غیر اصولی و سهل انگاری مالک ساختمان مجاور به طورکامل فرو ریخته و تخریب شد.

مشتریان این بانک روز جاری برای انجام امور بانکی خود با شگفتی فراوان با ساختمان مخروبه ای مواجه شدند که تا روز گذشته یکی از شعبه های شلوغ این بانک در کرج بود.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه که بامداد سه شنبه رخ داد، نیروهای امداد هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی و شهرداری کرج در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس اداره خدمات شهری منطقه یک شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در محل حادثه اظهار داشت: گودبرداری غیر اصولی و سهل انگاری مالک ساختمان موجب بروز این حادثه شده است.

علی کاظمی از پیگیری جدی این موضوع و برخورد با عوامل آن از سوی شهرداری کرج خبر داد.

همچنین یوسف ذکائی از آتش نشانان حاضر در محل حادثه نیز به مهر گفت: عدم رعایت نکات ایمنی در سازه نگه دارنده و استحکام بنا از دلایل وقوع این حادثه بوده است.

دلایل فنی و عوامل موثر در بروز این حادثه در دست بررسی است.

این نخستین باری نیست که در اثر گودبرداری غیراصولی شاهد ریزش ساختمان هستیم و با فرض اینکه این اتفاق در ساعت کار بانک رخ می داد، می توان پیش بینی کرد این حادثه چه تلفتات سنگین و مرگباری را می توانست به بار بیاورد.

در شرایطی که یکی از وظایف مهندسان ناظر نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران و چگونگی گودبرداری از ساختمان هاست این بار با اهمال کاری مالک و مهندس ناظر در اثر گودبرداری غیر اصولی به یکباره شعبه بانک ملت تخریب شد و خسارات فراوانی را نیز به بار آورد.

از سوی دیگر با توجه به مرکزیت این شعبه روزانه شمار زیادی از مشتریان و کسبه منطقه از طریق این بانک امور خود را پی می گرفتند که امروز از آغازین ساعات شروع کار ادارات با تابلوی بانک بدون ساختمان مواجه شده و کاملا شگفت زده شدند.

همچنین در مجاورت این ساختمان،‌آپارتمانی 9 طبقه قراردارد که امکان بروز خطر در آن نیز وجود داشت.

مدیر منطقه 1شهرداری کرج در این زمینه اظهار داشت: استاندارد سازی و احداث بنا بر مبنای کارشناسی همواره مورد تاکید شهرداری بوده و متاسفانه امروز به دلیل گودبرداری غیر اصولی و سهل انگاری مالک ساختمان شاهد بروز حادثه در یکی از بانک های این منطقه هستیم.

حسین شریف کاظمی افزود: دلایل فنی بروز این حادثه در دست بررسی است و شهرداری با عوامل این امر به شدت برخورد می کند.

این مسئول تاکید کرد:لازم است شهروندان در زمینه احداث بنای ساختمان خود نکات ایمنی را رعایت کرده و بر اساس اصول کارشناسی به این امر اقدام کنند.