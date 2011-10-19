ایجاد اماکن تفریحی نیاز اساسی سواحل کشور

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلهای بنادر ایران نه تنها بنادر جنوبی مانند بندر امام(ره) و بندر ماهشهر که کلیه بنادر کشور این است که در برنامه توسعه پنج ساله کشور موضوع توجه به بنادر دیده نشده است بر همین اساس به نظر می رسد دولت برای بنادر برنامه مدونی ندارد و ما در قیاس با کشورهای همسایه چند قدم عقب تر هستیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: مهمترین مشکلاتی که ما در بنادر با آنها روبه رو هستیم بحث سرمایه‌گذاری است. بنادر ما در جذب سرمایه های بخش خصوصی ضعیف عمل می کنند.



وی ادامه داد: به نظر می رسد که اصلی ترین مشکل هم بحث مانعهای اداری حضور سرمایه‌گذاران است زیرا امروز صدور یک مجوز و پروانه فعالیت کمتر از دو سال طول نمی‌کشد این در حالی است که ممکن است برخی پروانه های صوری کمتر از این صادر شوند اما اگر کسی بخواهد یک پروانه فعالیت در بنادر بگیرد باید بیشتر از یک یا دو سال منتظر بماند.



حیات مقدم عنوان کرد: ما اگر بتوانیم صدور موافقتنامه اصولی در بنادر را به کمتر از ۴۵ روز برسانیم و کاری کنیم که این مسئله به مرکز ارتباطی نداشته باشد و در همان بنادر پیگیری شود تازه می توانیم بگوئیم که توسعه را آغاز کرده ایم.



نماینده مردم ماهشهر در مجلس تصریح کرد: ما از آبادان تا بندرعباس و از آنجا تا سیستان و ‌بلوچستان خط ساحلی داریم اما متاسفانه در طول این مسیر طولانی شما حتی یک اسکله خصوصی یا یک قایق خصوصی نمی بینید، این در حالی است که در همه کشورهایی که ساحل دارند وضعیت به‌گونه دیگری است.



وی عنوان کرد: شما وضعیت سواحل ما را مقایسه کنید با وضعیت سواحل ترکیه یا امارات، همه اقتصاددانان بر این باورند که شهرهای ساحلی بهترین و ثروتمند‌ترین شهرهای هر کشوری است اما در ایران به طور کامل وضعیت برعکس است و فقیر‌ترین مردم در سواحل زندگی می‌کنند.



عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بنادر ما امکاناتی وجود ندارد و فقر دامن‌گیر شده است.