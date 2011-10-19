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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

کاهش 10 تا 12 درجه ای دمای هوا در گلستان/ هشدار آبگرفتگی معابر

کاهش 10 تا 12 درجه ای دمای هوا در گلستان/ هشدار آبگرفتگی معابر

گرگان - خبرگزاری مهر: هواشناسی گلستان از کاهش 10 تا 12 درجه ای دمای هوا در روزهای پایانی هفته جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این اداره کل، دمای هوای مناطق مختلف گلستان از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده کاهش می یابد.

میزان کاهش دماهی هوا بین 10 تا 12 درجه سانتیگراد اعلام شد.

دمای کنونی هوای مناطق مختلف گلستان در روز چهارشنبه به طور میانیگن بین 22 تا 32 درجه سانتیگراد است.

بر اساس الگوهای هواشناسی وزش باد، افزایش باید و بارشهای پراکنده از اواخر وقت روز چهارشنبه مناطق مختلف گلستان را دربر می گیرد.

کلاله با 32 درجه سانتیگرد و علی آباد کتول با 14 درجه ساتیگراد گرمترین و خنک ترین مناطق گلستان گزارش شده اند.

اداره کل مدیریت بحران گلستان نیز نسبت به آبگرفتگی معابر و خیابانهای برخی مناطق در روزهای آینده هشار داد.
 
کد مطلب 1437536

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