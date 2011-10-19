  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

جمشیدیها:

نظارت بر واردات کالاهای بی‌ کیفیت موجب حمایت از تولید داخلی می شود

نظارت بر واردات کالاهای بی‌ کیفیت موجب حمایت از تولید داخلی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین گفت: نظارت بر واردات کالاهای بی ‌کیفیت موجب حمایت از تولیدات داخلی و رضایت مصرف‌ کنندگان می شود.

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استاندارد در همه جوامع یک فرهنگ محسوب می شود که به زیربنای کیفیت، ایمنی و امنیت، اطمینان بخشی، کارایی و اثربخشی تعبیر می‌ شود که اجرای آن در قبال ارائه محصولات، سیستم‌ها و خدمات به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.
 
وی افزود: رعایت استانداردها در تولید محصول به کیفیت کالاها نیست بلکه دامنه وسیع آن به صرفه‌جویی و کاهش قیمت تولیدات، افزایش محصول و در یک نگرش کلی به حمایت از توسعه اقتصادی منجر می شود. 
 
جمشیدیها تصریح کرد: با لحاظ شدن استاندارد بر کالا‌ها تولید کنندگان واحدهای صنعتی اطمینان از قابلیت دستیابی به بازارهای ایمن با شناخت از عملکرد مثبت جهانی محصولات داده می ‌شود.
 
رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با اشاره به اینکه استاندارد‌ها نیز برای مصرف‌ کننده و تولید کنند گان محیطی سرشار از صداقت را خلق می ‌کند یادآورشد: در سال جهاد اقتصادی و نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه و نیز اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه‌ها محسوب می شود به تلاش بیش از پیش و مضاعف استاندارد‌ها و کیفی بودن محصولات نیاز است.
 
جمشیدیها با بیان اینکه نقش استاندارد در صادرات و واردات مسئولیت سنگینی را متصور می ‌شود بیان کرد: بدون نگاه به صادرات تولید جنبه اقتصادی پیدا نمی کند.
 
وی گفت: در صورت کنترل کالاهای خارجی و واردات بی رویه می توانیم از تولیدات داخلی حمایت و زمینه رونق اقتصادی کشور را فراهم کنیم.
 
 

 
کد مطلب 1437540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها