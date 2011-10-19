نظارت بر واردات کالاهای بی‌ کیفیت موجب حمایت از تولید داخلی می شود

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استاندارد در همه جوامع یک فرهنگ محسوب می شود که به زیربنای کیفیت، ایمنی و امنیت، اطمینان بخشی، کارایی و اثربخشی تعبیر می‌ شود که اجرای آن در قبال ارائه محصولات، سیستم‌ها و خدمات به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.



وی افزود: رعایت استانداردها در تولید محصول به کیفیت کالاها نیست بلکه دامنه وسیع آن به صرفه‌جویی و کاهش قیمت تولیدات، افزایش محصول و در یک نگرش کلی به حمایت از توسعه اقتصادی منجر می شود.



جمشیدیها تصریح کرد: با لحاظ شدن استاندارد بر کالا‌ها تولید کنندگان واحدهای صنعتی اطمینان از قابلیت دستیابی به بازارهای ایمن با شناخت از عملکرد مثبت جهانی محصولات داده می ‌شود.



رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با اشاره به اینکه استاندارد‌ها نیز برای مصرف‌ کننده و تولید کنند گان محیطی سرشار از صداقت را خلق می ‌کند یادآورشد: در سال جهاد اقتصادی و نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه و نیز اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه‌ها محسوب می شود به تلاش بیش از پیش و مضاعف استاندارد‌ها و کیفی بودن محصولات نیاز است.



جمشیدیها با بیان اینکه نقش استاندارد در صادرات و واردات مسئولیت سنگینی را متصور می ‌شود بیان کرد: بدون نگاه به صادرات تولید جنبه اقتصادی پیدا نمی کند.



وی گفت: در صورت کنترل کالاهای خارجی و واردات بی رویه می توانیم از تولیدات داخلی حمایت و زمینه رونق اقتصادی کشور را فراهم کنیم.



