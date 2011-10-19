به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در گردهمایی مسئولان دارالقرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی کشور که صبح چهارشنبه 27 مهرماه در محل این سازمان برگزار شد، به سند راهبردی سازمان دارالقرآن اشاره کرد و گفت: امسال اولین سالی است که برنامه های را در جهت اجرای این سند قرار داده ایم که قطعا سال اول سالی است که مقدمات و ساختارهای لازم دیده شود تا به مرور بتوانیم دیگر مواردسند را احیا کنیم.

وی افزود: گام بعد از تدوین سند راهبردی، تدوین چشم انداز 5 ساله فعالیتهای قرآنی استانها است که متناسب با نیازها و ویژگیهای هر استان این چشم انداز تدوین می شود که در این نشست دو روزه به آن خواهیم پرداخت و انشاء الله سال 91 اجرای آن آغاز می شود.



تربیت قرآنی روح حاکم تمام برنامه های سازمان دارالقرآن

قره شیخلو در تشریح 11 بند مورد انتظار افق 1404 سند راهبردی سازمان دارالقرآن الکریم، تربیت قرآنی را روح حاکم تمام برنامه های قرآنی خواند و افزود: باید زمینه فعالیتهای قرآنی ما از لحاظ محتوایی با محوریت تربیت قرآنی در کشور پایه گذاری شود.

وی یادآور شد: باید زیرساخت و روح حاکم بر تمام برنامه های قرآنی ما سمت و سوی تربیت قرآنی داشته باشد. همه کارهایی که در حوزه های آموزشی، پژوهشی تبلیغی- ترویجی انجام می دهیم موقعی می تواند مؤثر باشد که تأثیری بر افکار و رفتار مردم داشته باشد و جامعه ما را از لحاظ فکری و رفتاری به معیارها و الگوهای قرآنی نزدیک کند. اگر طرحها و برنامه هایی که در سازمان دارالقرآن اجرا می شود به تربیت قرآنی منتهی نشود و فقط جنبه افزایش اطلاعات مردم را داشته باشد هیچ ثمری ندارد.



رئیس سازمان دارالقرآن، تعامل و هم افزایی در بخشهای حاکمیتی و مردمی را یکی از سیاستهای مهم کاری این سازمان عنوان کرد و افزود: نگاه ما در سازمان نگاه تعاملی است و تلاش می کنیم از ظرفیتهای مختلف کشور در بخشهای حاکمیتی و مردمی استفاده لازم را ببریم و اگر ظرفیتهایی هم در سازمان وجود دارد آن را در اختیار بخشهای دیگر قرار دهیم. کارهای اجرایی قرآنی باید مبتنی بر فعالیتهای پژوهشی باشد

قره شیخلو بر به کارگیری تمام ظرفیتهای انسانی استانها در فعالیتهای قرآنی تأکید کرد و افزود: وقتی می گوییم تشکلهای مردمی یک نگاه جامع است که می تواند یک شکل آن مؤسسات باشد و قالب دیگر آن می تواند افراد تأثیرگذار و چهره های شاخص و اساتید قرآنی باشد که اصلی ترین حلقه های تعاملی ما در اجرای برنامه ها هستند.

وی با بیان اینکه کارهای اجرایی باید مبتنی بر فعالیتهای پژوهشی باشد، تأکید کرد: ظرفیتهای بسیار زیادی از لحاظ مراکز عالی علمی، پژوهشی و نیروی انسانی در استانها وجود دارد که دارالقرآنهای استانها باید ارتباط شان را در حوزه پژوهشی بیشتر کنند؛ که همکاران من در معاونت آموزش و پژوهش این کار را آغاز کرده اند.

وی به بند سوم سند راهبردی سازمان دارالقرآن که ناظر به بهره برداری از نیروهای انسانی است، اشاره کرد و گفت: اصلی ترین سرمایه های هر مجموعه ای نیروهای انسانی آن است. نیروی انسانی در مجموعه ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در جهت ارتقای سطح علمی، توانمندی، مدیریتی زیرمجموعه خود برنامه ریزی داشته باشیم.

رئیس سازمان دارالقرآن اعلام کرد: در این جهت یک برنامه آموزشی برای مسئولان دارالقرآنها در استانها و شهرستانها پیش بینی کرده ایم چراکه حوزه نیروسازی و کادرسازی یکی از موضوعات اصلی کار ما است.

خانه های قرآنی شهری راه اندازی می شود

وی برخورداری از شبکه تشکیلات مردمی تحت نظارت در اقصی نقاط کشور را از دیگر بندهای سند راهبردی سازمان دارالقرآن برشمرد و افزود: این مسئله به عنوان یک حرکت استراتژیک از 5 سال پیش آغاز شد و الان حدود 1500 مؤسسه قرآنی مردمی ، بیش از 2 هزار خانه قرآن روستایی داریم که طی توافقی که با وزارت کشور شده است در صدد راه اندازی خانه های قرآنی شهری هستیم. در واقع سیاست سازمان این است که با زمینه های مختلف حضور مردم را در بخشهای قرآنی جدی تر کنیم و دستگاههای حاکمیتی هم به وظایف اصلی خود یعنی سیاستگذاری، حمایت و نظارت بپردازند.

راه اندازی انجمن خیرین قرآنی/ لزوم احیای تولیدات قرآنی

وی از راه اندازی "انجمن خیرین قرآنی" در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در کشور ما این ظرفیت وجود دارد که اتفاقی که در ماه محرم برای عزاداری امام حسین(ع) می افتد شبیه آن برای قرآن در ماه رمضان اتفاق بیفتد.

قره شیخلو آموزش محتوایی – تربیتی آموزه های قرآنی را از مهمترین اهداف فعالیتهای قرآنی کشور خواند و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد ضرورت نظام سازی تأکید کرد: نظام سازی یکی از بندهای مورد اشاره در سند راهبردی دارالقرآن است. اگر می خواهیم در مجموعه کارهای قرآنی کشور موفق باشیم باید نظام صحیحی را طراحی کنیم ضمن اینکه نظام سازی یک امر جاری است و ما همواره نیاز به بازبینی در همه بخشهای کاری خود داریم.

وی دستیابی به جایگاه شاخص در حمایت و هدایت در پژوهشهای کاربردی قرآنی کشور و تألیف و نشر کتابهای آموزشی مورد نیاز را از دیگر بندهای سند راهبردی فعالیتهای قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی خواند و بر لزوم احیای تولیدات قرآنی در حوزه پژوهش و نیز تألیف کتاب در قالبهای مختلف تأکید کرد.

وی تثبیت جایگاه کلیدی سازمان در حوزه های تصمیم گیری امور قرآنی کشور را از دیگر بندهای سند راهبردی سازمان دارالقرآن برشمرد و افزود: ما تقریبا در تمام جایگاههای تصمیم سازی مهم قرآنی کشور حضور داریم. یکی از سیاستهای راهبردی ما این است که با تجربه سه دهه ای که در سازمان است حضورمان در مراکز و نهادهای مختلف کشور جدی تر شود و تجارب خود را در اختیار آنها برای فعالیتهای قرآنی قرار دهیم.

رئیس سازمان دارالقرآن بر ضرورت بهره گیری از تکنولوژی و ابزارهای روز تأکید کرد و گفت: متأسفانه حضور قرآن در فضای مجازی کمرنگ است و برای رفع این نقیصه باید خود را به ابزار روز مسلح کنیم. خیلی از افراد به دلیل شرایط اقتصادی امکان حضور در کلاسها را ندارند و بهتر است ما ابزاری را برای حفظ ارتباط این دسته از افراد با قرآن تولید کنیم.

شناسایی نخبگان قرآنی از کارهای زیربنایی است/ ساخت بازی کامپیوتری با محتوای قرآنی

قره شیخلو بر ضرورت پایه گذاری "انجمن نخبگان قرآنی" تأکید کرد و گفت: ما باید با شناسایی استعدادهای خاص در استانها و آموزش و حمایت از آنها آینده نیروی انسانی کشور را مدیریت کنیم. برگزاری "جشنواره نغمه های آسمانی" ویژه کودکان و نوجوانان برای شناسایی افراد مستعد در حوزه قرائت در همین راستا آغاز شد که دوستان ما در استانها باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند و بر روی اخلاق و تفکرات و تخصص این کودکان و نوجوانان کار کنند تا پنج سال بعد سرمایه قرآنی کشور شود.

رونمایی از نرم افزار بانک جامع قرآنی کشور

وی در ادامه تأکید کرد: یکی از نیازمندیهای جدی ما اطلاعات و آمار است که تجمیع اطلاعات و آمار باید جدی گرفته شود که در همین راستا فاز اول "بانک نرم افزار جامع قرآنی" شنبه 30 مهرماه رونمایی می شود و 2 فاز دیگر آن تا پایان سال تکمیل می شود که این بانک کمک می کند تمام اطلاعات مستقیم از استان وارد این بانک شود. ما جامع ترین اطلاعات و آمار را در بخش حفاظ قرآنی داریم اما در بخشهای دیگر این آمار ناقص است.

وی در ادامه تصریح کرد: در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی نیاز داریم رویکرد جدیدی نسبت به فعالیتهای قرآنی در بخشهای مختلف داشته باشیم. ما بعد از انقلاب به دلیل فاصله زیادی که با قرآن داشتیم مجبور بودیم که تمام هم و غم خود را بر ظاهر قرآن متمرکز کنیم اما الان این دیگر جوابگو نیست و باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن در پایان تأکید کرد: با توجه به تحولاتی که در دنیا و منطقه اتفاق می افتد و انتظاراتی که روز به روز از جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود ما باید آمادگی داشته باشیم که سفرای قرآنی خود را به همه کشورها در آینده نزدیک اعزام کنیم؛ سفرای قرآنی که هم تخصص قرآنی داشته، متخلق به اخلاق قرآنی بوده و بر محتوای قرآن مسلط باشند و بتوانند الگوها و معیارهای قرآنی که برای زندگی مردم لازم است را به آنها آموزش دهند.



به گزارش مهر، "همایش مسئولان دارالقرآن الکریم" هرساله در راستای هماهنگی در اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان دارالقرآن به ادارات کل تبلیغات اسلامی و به ویژه به منظور معرفی و شرح طرح و برنامه‌های جدید، برگزار می‌شود. در این نشست که تا فردا پنجشنبه 28 مهرماه ادامه خواهد داشت علاوه بر بررسی اجرای برنامه‌های امسال، پیش‌نویس سند چشم‌انداز 5 ساله فعالیت‌های قرآنی استان‌ها طرح شده و جهت تکمیل مباحث اختصاصی به مسئولان استان‌ها تحویل خواهد شد.