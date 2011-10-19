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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

عنابستانی خبر داد:

برخورد جدی با تبلیغات زودرس کاندیداهای انتخاباتی

برخورد جدی با تبلیغات زودرس کاندیداهای انتخاباتی

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجازه تخلف انتخاباتی به هیچ فرد یا گروهی داده نمی شود، گفت: با تخلفات زودرس کاندیداهای احتمالی پیش از شروع رسمی تبلیغات برخورد جدی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی بر لزوم جلوگیری از تخلف در انتخابات آینده تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانداران شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری به هیچ وجه له یا علیه کاندیدایی اظهار نظر نکنند.

وی افزود: فرمانداران شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری با تخلفات زودرس کاندیداهای احتمالی، پیش از شروع رسمی تبلیغات برخورد جدی کنند.

عنابستانی تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری برای برگزاری انتخابات سالم و با نشاط استفاده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کار برای خدا و انجام وظیفه به نحو مطلوب، سبب نترسیدن از هیاهوها و جنجالها شده و می توان با قدرت به جلو و به سوی اهداف حرکت کرد.

وی تصریح کرد: فرمانداران تلاش حداکثری خود را در مبارزه جدی با تخلفات انتخاباتی به کار گیرند.

کد مطلب 1437548

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