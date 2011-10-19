700 بسته تبلیغاتی در زمینه سرشماری در استان قزوین توزیع شد

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بسته‌های تبلیغاتی با هدف بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات در بین 700 نفر از افرادی که نقش موثری در بسیج افکار عمومی و تشویق شهروندان به همکاری و مشارکت در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن دارند توزیع می ‌شود.

وی افزود: از مجموع 700 بسته تبلیغاتی، 63 بسته در بین مروجان کشاورزی، 16 بسته در بین ائمه جمعه، 366 بسته در بین دهیاران و 255 بسته در بین بهورزان خانه‌های بهداشت در سطح استان توزیع خواهد شد.

مسئول روابط عمومی و تبیلغات ستاد سرشماری استان از برگزاری گردهمایی و همایش با موضوع سرشماری در پنج شهرستان استان با شرکت مسئولین و مدیران شهرستان و گروه های مذکور خبرداد و تصریح کرد: بسته‌های تبلیغاتی شامل فرمان رئیس جمهور در زمینه سرشماری، فتوای مراجع تقلید، بروشور اطلاعات جمعیتی شهرستان و معرفی اجمالی اهمیت، اهداف و انگیزه‌های جمع‌آوری اطلاعات و انجام سرشماری در سطح کشور است.

وی یادآورشد: تاکنون 230 بسته در شهرستان قزوین، 73 بسته در آبیک، 214 بسته در بوئین زهرا، 30 بسته در البرز و 152 بسته در شهرستان تاکستان توزیع شده است.