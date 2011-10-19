غرب حامی نظامی حکام مستبد عرب/ لیست فروشندگان سلاح به دیکتاتورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد: روسیه، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نقض حقوق بشر در جهان عرب را نادیده گرفتند و طی سال های اخیر مقادیر زیادی سلاح به حکومت های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا فروخته اند.

در این گزارش از آلمان به عنوان یکی از کشورهایی یاد کرد که اقدام به تامین سلاح مورد نیاز دیکتاتورهای عرب می کنند به طوری که تنها در فاصله سالهای 2005 تا 2009 صادرات آلمان به کشورهای منطقه بالغ بر 77 میلیون یورو برآورد شده است که شامل سلاح های کوچک، مهمات و خودروهای نظامی می شود.

"برایان وود" مدیر منع فروش سلاح در سازمان عفو بین الملل در این رابطه اظهار داشت: بهار عربی واکنش مردم به نادیده گفتن حقوقشان از سوی حکومت ها و خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی کشورهای عربی بود سرکوبی که با استفاده از تجهیزات نظامی وارده از روسیه و کشورهای اروپایی و شمال آمریکا صورت می گیرد.

در ادامه گزارش گفته شده است: اتریش، بلژیک، انگلیس، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و آمریکا مهمترین کشورهایی هستند که کشورهای عربی درگیر قیام های مردمی را به انواع سلاح های مختلف تجهیز کرده اند.

در این گزارش آمده است: انگلیس، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، روسیه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که از سال 2005 تاکنون انواع سلاح های مختلف را در اختیار رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در لیبی قرار داده است.

سازمان عفو بین الملل در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اصلاح معاهده تجارت سلاح که قرار است در ماه فوریه در سازمان ملل متحد به نتایج مثبتی منجر شود.