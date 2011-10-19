ابلاغ دستورالعمل "رعایت حقوق شهروندی" به کلانتریها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی ‌مقدم در حاشیه هفتمین نشست سراسری روسای پلیس پیشگیری سراسر کشور با بیان اینکه در 5 سال گذشته همواره احساس امنیت ارتقاء پیدا کرده است،‌ افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده که در قالب سنجش احساس امنیت اندازه‌ گیری می‌شود این روند همواره رو به ارتقاء بوده است البته در برخی از استانها در این سالها نوساناتی داشته‌ایم اما میانگین کشوری همواره افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه رضایت مردم از راهنمایی و رانندگی، پلیس آگاهی و کلانتری مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: مردم از کلانتری و پلیس آگاهی رضایت کمتری داشته اما میزان رضایت مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی افزایش داشته است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه مردم بین 65 تا 70 درصد از عملکرد پلیس آگاهی و پلیس کلانتری رضایت داشته‌اند، افزود: این در حالی است که میزان رضایت مردم از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی 70 تا 75 درصد گزارش شده است.

وی افزود: مطالبات مردم بیشتر در حوزه مبارزه با موادمخدر، برخورد با معتادان ولگرد و توزیع‌کنندگان خرد، مزاحمت و تاخیر پلیس در صحنه و رسیدگی بوده است.

احمدی ‌مقدم در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل "رعایت حقوق شهروندی" به تمامی کلانتریهای کشور گفت: دستورالعملی درباره چگونگی رفتار و برخورد با شهروندان و مراجعه‌کنندگان به تمامی کلانتریها ابلاغ شده است که در تمامی کلانتریها لازم‌الاجرا است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه اساسا در شهرهای بزرگ به خصوص تهران به دلیل انبوه جمعیت، عدم تناسب عدد پلیس با ماموریتها، حجم کار و رسیدگی به پرونده‌ها سخت است، افزود: در دستورالعمل ابلاغ شده چگونگی رفتار با مرجعه‌کنندگان، نحوه برخورد با متهمان، نحوه انتقال آنان به دادسرا به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته است که ماموران ملزم به اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه منکر اشتباه در نیروی انتظامی نیستیم، گفت: در برنامه پنجم توسعه قصد داریم که به حد مطلوب دستیابی و با شناسایی نقاط ضعف به نقطه مطلوب دست یابیم.