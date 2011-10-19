اولویتهای پژوهشی شهرداری فیروزکوه در چهار شاخه مشخص شد

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حرکت در راستای پژوهش، گامی علمی برای ارتقای شاخصهای توسعه شهری فیروزکوه برداشته شده است.

وی با بیان اینکه پژوهشی زیر بنای تصمیم گیری است و همواره پیمودن مسیر علمی در حل مسائل نتیجه مناسبتر می دهد، افزود: کارشناسان شهرداری پس از بررسی و مشخص کردن اولویتهای پژوهشی، آنها را برای بررسی و تصمیم گیری در اختیار پژوهشگران قرار می دهند.

ان مسئول بیان کرد: چهار شاخه اولویتهای پژوهشی شهرداری فیروزکوه عبارتند از برنامه ریزی شهری، فناوری اطلاعات، اقتصاد شهری و حمل و نقل شهری و اولویتهای مطالعاتی شهرداری فیروزکوه در 9 عنوان برای بررسی و مطالعه پژوهشگران بر روی سایت اینترنتی شهرداری فیروزکوه به آدرس www.firoozkooh.orgقابل دسترس است.

وی افزود: پس از تائید برترین پژوهشها، به تحقیقات برتر در شاخه های مذکور هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.