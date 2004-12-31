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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۳

از سوي بسيج ادارات، كارخانجات و اصناف

پايگاه بسيج مخابرات قم در كشور اول شد

پايگاه مقاومت بسيج شركت مخابرات استان قم به عنوان پايگاه نمونه كشوري در «طرح اسوه» معرفي شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار هاشمي، فرمانده بسيج ادارات، كارخانجات و اصناف قم طي سخناني در پايگاه بسيج شركت مخابرات ضمن تجليل از فرمانده اين پايگاه مقاومت، گفت: طرح اسوه از سال گذشته با هدف ايجاد وحدت رويه، الگو پروري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي و ارتقاي سطح كيفي پايگاه‌هاي بسيج در ادارات، كارخانجات و اصناف سراسر كشور برگزار مي‌شود.

 در اين مراسم مهندس خانقلي، مدير عامل شركت مخابرات استان قم نيز طي سخناني با قدرداني از بسيجيان اين پايگاه، بر حفظ ارزش‌‌هاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ بسيج و شهادت در نهادها و ارگان‌ها تأكيد كرد.

کد مطلب 143756

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