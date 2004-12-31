پايگاه بسيج مخابرات قم در كشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار هاشمي، فرمانده بسيج ادارات، كارخانجات و اصناف قم طي سخناني در پايگاه بسيج شركت مخابرات ضمن تجليل از فرمانده اين پايگاه مقاومت، گفت: طرح اسوه از سال گذشته با هدف ايجاد وحدت رويه، الگو پروري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي و ارتقاي سطح كيفي پايگاه‌هاي بسيج در ادارات، كارخانجات و اصناف سراسر كشور برگزار مي‌شود.

در اين مراسم مهندس خانقلي، مدير عامل شركت مخابرات استان قم نيز طي سخناني با قدرداني از بسيجيان اين پايگاه، بر حفظ ارزش‌‌هاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ بسيج و شهادت در نهادها و ارگان‌ها تأكيد كرد.