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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

دهقان اعلام کرد:

استیضاح وزیر اقتصاد با متن جدید اعلام وصول می‌شود

استیضاح وزیر اقتصاد با متن جدید اعلام وصول می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد با یک متن جدید اعلام وصول می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار باشد استیضاح وزیر اقتصاد وصول شود با یک متن جدید خواهد بود و با متن قبلی ادغام خواهد شد.

وی افزود: متن جدید توسط برخی از نمایندگان مجلس شوری اسلامی تهیه شده و تا زمان اعلام وصول نمی‌توان جزئیات دیگری از آن اعلام کرد.

اواخر شهریور ماه امسال در پی افشای اختلاس بزرگ بانکی در کشور طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورد ، این طرح 18 مهر ماه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد، اما در پی مذاکره اعضای هیئت رئیسه با استیضاح کنندگان، آنها تصمیم گرفتند اعلام وصول استیضاح را تا بعد از نهایی شدن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به تعویق بیاندازند.

کد مطلب 1437565

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