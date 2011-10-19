آغاز دور جدید مذاکرات گازی تهران-اسلام آباد/ آمادگی برای صدور گاز

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات گازی ایران و پاکستان در تهران گفت: هدف از برگزاری این دور جدید از مذاکرات گازی افزایش حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه پاکستان درخواستی را مبنی بر افزایش حجم واردات گاز طبیعی را مطرح کرده است، تصریح کرد: بر این اساس در صورت توافق نهایی دو کشور امکان افزایش حجم فروش گاز طبیعی از 21.5 به 30 میلیون متر مکعب در روز وجود دارد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه دور آینده مذاکرات گازی ایران و پاکستان به زودی به میزبانی اسلام آباد تشکیل می شود، اظهار داشت: ایران برای افزایش حجم صادرات گاز طبیعی به پاکستان محدودیت کمبود گاز ندارد.

آمادگی ایران برای صادرات گاز به پاکستان از سال آینده

حسین بیدار مغز هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون ساخت مسیر خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان (خط لوله هفتم سراسری) از عسلویه تا ایرانشهر ساخته شده است، گفت: از کل مسیر 960 کیلومتری این خط لوله تاکنون 800 کیلومتر آن ساخته شده است و پیش بینی می شود عملیات اجرایی 160 کیلومتر باقی مانده تا سال آینده به پایان برسد.

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز با تاکید بر اینکه تا سال 2012 میلادی ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تا نقطه صفر مرزی دو کشور به پایان خواهد رسید، اعلام کرد: بر این اساس ایران برای انتقال گاز به این کشور همسایه تا سال آینده آمادگی دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان، بیان کرد: پاکستان به زودی مناقصه بین المللی ساخت این خط لوله گاز را برگزار می کند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا فوریه سال 2014 میلادی باید صادرات گاز طبیعی ایران به پاکستان آغاز شود، تاکید کرد: دولت اسلام آباد تعهد داده در این مدت شرایط واردات گاز از ایران را مطابق با قرارداد فراهم کند.

به گزارش مهر، بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا فروردین ماه 1393 (2014 میلادی) سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود.



قرارداد اصلی گازی ایران و پاکستان خرداد ماه سال 1388 با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران پاراف شده بود.