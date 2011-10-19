مراسم بزرگداشت استاد خوانساری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت استاد فقید محمد خوانساری همراه با رونمایی از کتاب "خوانسارینامه" عصر سهشنبه 26 مهرماه، با حضور غلامعلی حداد عادل ، رضا داوری اردکانی، محسن جهانگیری و جمعی از دوستدران علم و اندیشه در تالار حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمیدرضا آیتاللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد خوانساری را فردی تاثیرگذار در صحنه علم و دانش کشور معرفی کرد و گفت: ایشان با وجود آنکه به ظاهر تألیفات کمی از خود به یادگار گذاشته، اما شخصی تأثیرگذاری است و کتاب منطق صوری او تاثیر بسیار عمیقی در رشتههای علمی کشور داشته است.
براساس گزارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وی خوانساری را فردی ادیب، خوش ذوق برشمرد و افزود: استاد خوانساری حقیقتاً در قول و عمل مردی کم نظیر بود و بنده هیچگاه سخن یا عملی غیر اخلاقی از وی مشاهده نکرده بودم.
دکتر داوری اردکانی تصریح کرد: مرحوم خوانساری مردی با فضیلت و خردمند بود و در زندگی خود هیچگاه رفتاری نکرد که کارش به ضرورت برسد. وی در زندگی آزاد زیست و در تحصیلات رفتار و معاشرت خود کاری را به اکراه انجام نداد.
وی تصریح کرد: مرحوم خوانساری فردی دیندار، عاقل، حکیم ، میهن دوست و صبور بود و هیچگاه از وضع زمان خود و اهل زمانه شکایتی نکرد و انسان در محضر او گرفتاریهای شخصی خود را فراموش و احساس آرامش و اطمینان میکرد.
وی به بیان خاطراتی از کلاس درس و فضایل مرحوم خوانساری پرداخت و گفت: وی نمونهای از تحصیلکردههای جدید بود که ریشه در مدارس قدیم داشت و عمق دقت و آشنایی با معارف اسلامی و ادبیات فارسی و عربی را از مدارس قدیم و روشمندی و انظباط مدارس جدید را با هم تلفیق کرده بود.
حداد عادل در بیان برخی خصوصیات مرحوم خوانساری اظهار کرد: وی شخصی دقیقالنظر بود و اهل سطحینگری و پرگویی نبود. تالیفات او متقن و انضباط علمی او فوق العاده بود و مقالات وی بهترین شاهد این ادعا هستند.
وی ضمن ستایش روحیه معلمی مرحوم خوانساری و دقت او در کار علمی بیان کرد: او انصافا نمونه شخصیت نمونه بود و تالیف، ترجمه، نقد کتاب و شرح حالهای ایشان همگی متین، مستند و معتبر است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مرحوم خوانساری از نظر اخلاقی صاحب فضایل و یک مسلمان شیعه تمام عیار بود و در عین داشتن غیرت دینی هیچ تظاهری نه از لحاظ علمی و نه لحاظ دینداری در کارش مشاهده نمیشد.
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