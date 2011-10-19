ترویج فرهنگ صرفه جویی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار سه شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان گفت: فرهنگسازی در زمینه صرفه جویی در جامعه ضروری است.

وی با توصیه به مردم و مسئولان به منظور لحاظ کردن صرفه جویی در امور روزمره خود گفت: مصرف در کشور باید به بهترین صورت مدیریت شود.

نجار از جذب صد درصدی اعتبارات سال گذشته استان کرمان خبر داد و گفت: بیشترین اعتبار صرف فعالیت های فرهنگی عمرانی و اقتصادی می شود.

وی امنیت را مهم ترین خواسته مردم عنوان کرد و ابراز داشت: ایجاد امنیت در جامعه زمینه رشد و توسعه را فراهم می آورد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به کاهش 36 درصدی ناامنی در کرمان طی سال جاری ابراز داشت: دستگیری هزار و 100 نفر از زندانیان فراری زلزله بم و برگزاری چهار رزمایش نیروی انتظامی از جمله اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین امنیت در کرمان است.

نجار بیان داشت: این کاهش ناامنی بیانگر همت و درایت نیروها و دستگاههای مختلف در استان کرمان است.

وی برلزوم هوشیاری جامعه در مقابل نیرنگ های دشمنان گفت: دشمنان درصدد ضربه زدن به نظام هستند و همگی باید با وحدت آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.

نجار با اشاره به نزدیک بودن ماه های محرم و صفر گفت: از هم اکنون باید برنامه ریزی دقیق برای بزرگداشت روزهای تاسوعا و عاشوار انجام شود.

احمد سعیدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این جلسه بر لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: 800 ناشر داخلی در نمایشگاه کتاب کرمان شرکت می کنند.