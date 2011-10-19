به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در دیدار با فرمانده گارد ساحلی عمان اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان یک روابط نزدیک، دوستانه و برادرانه است که دو کشور در موضوعات مختلف در حوزه بین الملل همسو با یکدیگر هستند.

وی با اشاره به مراحل پایانی توافق نامه امنیتی میان ایران و عمان اظهار داشت: این توافقنامه محصول یک کار کارشناسی خوب است که با تصویب مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه ایران با تمام توان در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر تلاش می کند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مرز خود با افغانستان را از طریق بهرگیری از سیم خاردار، دیوار بتنی، نیرو، تجهیزات الکترونیکی مسدود کرده است.

وی افزود: قاچاقچیان جدیدا مسیر پاکستان را برای انتقال مواد مخدر انتخاب کرده اند که به تبع آن بخشی از این مواد مخصوصا حشیش به سمت کشورهای جنوبی خلیج فارس سرازیر می شود که باید با همکاری های مشترک جلوی این قاچاقچیان گرفته شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت های موجود بین تهران – مسقط برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری افزود: بسترهای تجارت گسترده میان دو کشور از جنوب ایران به سمت آسیای میانه و اروپا از طریق های مختلف فراهم است که می تواند به نفع بازرگانان دو کشور باشد .

وی در پایان با برشمردن مزیت های گردشگری، تفریحی و پزشکی ایران برای هیات عمانی خاطر نشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه های پزشکی و صنعت به قله های عظیمی دست یافته و مایل است این مزایا را در اختیار مردم کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد .

همچنین در این دیدار "بدر بن حمود بن خمیس" بازرس کل پلیس گمرک و فرمانده گارد ساحلی عمان خواستار توسعه گسترش همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کالا، انسان، جرایم سازمان یافته شد.

وی با اشاره به برقراری خط پرواز مستقیم میان تهران و مسقط اظهار داشت: سلطان قابوس نیز بر روابط مستحکم با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد.

