نرم افزاری که برای راننده ها پیامک می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژگی با هدف کاهش دادن ارسال و خواندن پیامک در هنگام رانندگی در خودروهای جدید و تعدادی از خودروهای قدیمی شرکت فورد گنجانده می شود. پیامک خوان بخشی از فناوری صوتی شرکت فورد با نام Sync است و در حال حاضر بر روی تمامی مدلهای فورد سال 2012 نصب شده است.

نرم افزار Sync با استفاده از اتصال بلوتوث با تلفن همراه راننده خودرو سازگار شده و زمانی که پیامکی به گوشی راننده ارسال شود، نرم افزار راننده را از آن آگاه می کند. سپس پیامک را با صدایی بلند می خواند و به راننده امکان می دهد بدون نیاز به استفاده از دست، پیامکهای از پیش نوشته شده ای را برای فرستنده ارسال کند.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته شرکت فورد، خطرناک بودن خواندن و نوشتن پیامک در هنگام رانندگی نیازی به اثبات ندارد و امری واضح است. مطالعه ای که در سال 2009 توسط موسسه حمل و نقل ویرجینیا انجام گرفت نشان داد ارسال و دریافت پیامک در هنگام رانندگی خطر تصادف را 23 بار افزایش می دهد.