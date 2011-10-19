عرضه دزدگیری برای کنترل ساختمان از تمام نقاط دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فیاض بخش از محققان این طرح با اشاره به جزئیات این دزدگیر افزود: این دزدگیر نوعی سیستم حفاظتی ساختمان است که بدون نیاز به خط تلفن می توان ساختمان مورد نظر را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه این دزدگیر در ساختمانها نصب می شود، اظهار داشت: کلیه فعالیتها و ساز و کارهای این دستگاه طبق برنامه ای که برای این سیستم طراحی و تعریف شده است، انجام می شود.



فیاض بخش به بیان اجزای این سیستم پرداخت و یادآور شد: ساز و کارهای این سیستم حفاظتی مانند فعال شدن سیستم در صورت باز شدن "در" ورودی ساختمان، شکسته شدن شیشه ها، آتش سوزی و دود از طریق ارسال پیامک به مالک ساختمان اطلاع رسانی می شود.



این محقق با بیان اینکه این طرح با همکاری محسن فیاض بخش اجرایی شده است، اضافه کرد: این طرح به ثبت داخل رسیده است.