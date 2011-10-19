85 هزار دانش آموز خراسان شمالی در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی صبح چهار شنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان دختر برتر در مسابقات فرهنگی و هنری استانی و کشوری اظهار داشت: از این تعداد 76 هزار و 115 دانش آموز در مسابقات ادبی و 9 هزار و 360 دانش آموز در مسابقات هنری شرکت کردند.

وی تصریح کرد: 13 هزار و 980 دانش آموز موفق شدند به مرحله شهرستانی این مسابقات و هزار و 920 نفر نیز به مرحله استانی راه یابند.

وی افزود: در مجموع هزار و 80 دانش آموز موفق شدند در مسابقات استانی حائز رتبه های اول تا سوم باشند.

رحیمی با اشاره به این که 1.37 درصد از جمعیت دانش آموزی کشور را دانش آموزان خراسان شمالی تشکیل می دهند، تصریح کرد: در سال گذشته دانش آموزان منتخب خراسان شمالی موفق شدند 16.5 درصد از مقام های اول تا سوم کشوری را بدست بیاورند.

وی با بیان این مطلب که دانش آموزان خراسان شمالی از پتانسیل های بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: در سال گذشته خراسان شمالی در اجرای سرود همگانی، مسابقات نقاشی و مسابقات کتاب و کتابخوانی به عنوان سه استان برتر کشور شناخته شد.

رحیمی در ادامه به مسابقات فرهنگی و هنری معلمان خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 233 نفر از معلمان به مرحله استانی این مسابقات راه یافتند که در نهایت پنج نفر موفق به کسب مقام های اول تا سوم کشوری شدند.

در حال حاضر 180هزار دانش آموز در خراسان شمالی مشغول به تحصیل هستند.



