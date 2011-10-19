به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، روز 27 اکتبر( 5 آبان ماه) بیست و پنجمین سالگرد نخستین نیایش بین ادیان برای صلح است که از سوی پاپ ژان پل دوم در شهر آسیسی ایتالیا برگزار شد.

بندیکت شانزدهم که در آن زمان کاردینال راتزینگر بود در گردهمایی آن زمان شرکت نکرد و بعدها آن را به عنوان نمونه از از نسبیت گرایی دینی مورد انتقاد قرار داد. نسبیت گرایی دینی به این معنا است که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و تمام ادیان به نوعی مساوی هستند، از آن زمان تا کنون پیروان ادیان مختلف مراسم نیایش جمع بسیاری برگزار کرده اند.

در سال 2000، وقتی که وی رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان بود یک سند مناقشه برانگیز صادر کرد که بخشی از آن پاسخ به همایش آسیسی بود وی در این سند اظهار داشته بود که رستگاری انسان تنها در کلیسای کاتولیک تحقق می یابد.

اکنون بندیکت ریاست نخستین گردهمایی بین دینی آسیسی را در زمان خود عهده دار است و تصمیم حذف نیایش جمعی شیوه ای بوده که او برای به اصطلاح تصحیح کردن اشتباهات رویداد 1986 که در سال 2002 با اندکی تغییرات صورت گرفته درپیش گرفته است.

در فهرست مهمانان شرکت کننده در این مراسم که از سوی واتیکان منتشر شده نامهای بزرگی به چشم می خورد که در آن میان می توان به گاندی نوه ماهاتما گاندی رئیس هئیت هندوها، اسقف اعظم کانتربری روان ویلیامز، یک زرتشتی، سه جین، پنج سیک ، نماینده ای از دالایی دلاما، نماینده ای از کلیسای ارتدکس روسیه از قزاقستان که واتیکان در پی ترمیم روابط با آن است و برای نخستین بار یک بودایی از چین اشاره کرد.

48 شخصیت مسلمان در این همایش شرکت می کنند که هیچ کدام از آنها از الازهر نیستند چرا که این مؤسسه اسلامی به دنبال اظهارات پاپ درباره حمایت بهتر مسیحیان در مصر رابطه خود را برسر آنچه که از آن با عنوان دخالت پاپ در امور داخلی کشور یاد کرده با واتیکان قطع کرده است.

قرار است هیئتهای شرکت کننده همراه پاپ با قطار از واتیکان عازم شهر آسیسی شوند، در راه ناهار ساده ای صرف می کنند که به طور خاص گیاهی بوده و پس از آن می توانند به صورت خصوصی یا مجزا در اتاقهای یک دیر در آسیسی به نیایش بپردازند و پس از آن گردهم جمع می شوند تا به نشانه صلح شمع روشن کنند.