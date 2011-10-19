"خجند" در جشن فرهنگی هنرمندان تبریزی؛ میزبان موسیقی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین و سومین روز از هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان، کنسرت موسیقی گروه باریش به سرپرستی مسعود امیرسپهر در مقابل قصر جوانان شهر خجند و پارک بزرگ نوروزگاه این شهر، برگزار شد .

در این کنسرت که با استقبال گسترده شهروندان خجندی روبرو شد، گروه باریش چند قطعه در موسیقی ملی و آذری اجرا کرد. همچنین آقایان کرم اسلامی و عصمت جباراف همراه با این گروه، قطعاتی را در موسیقی مردمی تاجیک اجرا کردند .

علاوه بر گروه باریش، گروه رودکی به سرپرستی قادر رودکیان و هنرمندانی همچون استاد اسفندیار قره باغی و ناصر عطاپور در هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان حضور دارند که در برنامه های مختلف این هفته به اجرای برنامه می پردازند .

برگزاری جلسه مشترک ادبی دانشگاه زبان و ادبیات تاجیک و شاعران و نویسندگان تبریز

جلسه مشترک ادبی دانشگاه زبان و ادبیات تاجیک و شاعران و نویسندگان تبریز در شهر خجند برگزار شد.

در این جلسه که در سالن همایش های این دانشگاه و با حضور گسترده دانشجویان و بزرگان ادبی شهر خجند برگزار می شد، دکتر مصطفی رحماندوست، دکتر ابراهیم اقبالی، استاد عبدالمجید نجفی و جلال شمع سوزان از تبریز و محسن امین زاده و مبشر اکبرزاده از خجند به قرائت شعر و ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین به افتخار حضور نویسندگان و شاعران تبریزی در این جلسه، میرسلیم اشعاراف، اشعاری از کمال خجندی را به صورت موسیقی تاجیک اجرا کرد .

آرش در خجند

در سومین روز از برگزاری هفته فرهنگی در تبریز، نمایش آرش به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی در تالار کمال خجندی شهر تبریز برگزار شد .

یعقوب صدیق جمالی با اشاره به غنا و محتوای فاخر این اثر گفت: استقبال بی نظیر مردم خجند از این نمایش، نشاندهنده آگاهی زیاد ادبی و فرهنگ دوستی مردم تاجیکستان است .

کارگردان برجسته شهر تبریز با بیان اینکه آرش جزو شخصیت های محبوب مردم خجند است، گفت: آرش نماد عشق و فداکاری به وطن و سرسپردگی در راه دفاع از فرهنگ و تمدن ایران است و چون مردم خجند نیز خود را جزو فرهنگ عظیم ایرانی می دانند، به آرش عشق می ورزند و به همین جهت، استقبال مردم از این نمایش بسیار زیاد بوده است .

در این نمایش، شهرام خزرایی، شیدا ذابح و حامد منافی به ایفای نقش پرداختند .

نمایشنامه آرش، نوشته بهرام بیضایی است و در خصوص یکی از کهن ترین اسطوره های ایران و فسلفه شکلگیری جشن تیرگان سخن به میان می آورد .

حمایت از انسان، وظیفه ازلی شعر است

در این همایش که با حضور بزرگترین چهره های شعر و ادب تاجیکستان افغانستان و شاعران و نویسندگان تبریز برگزار شد، دکتر علی اصغر شعردوست با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان گفت: سال ها بود که آرزوی برگزاری چنین برنامه ای را داشتیم و اکنون که کار در دست افراد کاردانی افتاده است، شاهد تحقق این آرزوی فرهنگی هستیم .

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اشاره به استقبال بی نظیر اهالی فرهنگ دوست خجند از این برنامه ها، گفت: وقتی همایش بزرگداشت شصد و هفتاد و پنجمین سال تولد کمال خجندی را در تبریز و خجند جشن می گرفتیم، موضوع خواهرخواندگی یا به قول تاجیکها برادر شهری تبریز و خجند مطرح شد و خوشحالیم که این توافقنامه در قالب هفته فرهنگی و با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ تبریز در تاجیکستان به رسمیت شناخته می شود .

فرزانه خجندی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های دکتر شعردوست وسید جواد رضوی، نماینده کمیته امداد در تاجیکستان در احیای فرهنگ حمایت از ضعیفان و مستمندان گفت: آغازگر شعر حمایت، رودکی است و بعد از او تا به حال، هیچ شاعری شعری نگفته است که به نوعی دعوت به انسانیت نکرده باشد که این خود، نوعی شعر حمایت است، چون ما هر چه انسان تر باشیم، دلسوزی ما نسبت به بشریت و مشکلات آن بیشتر خواهد شد. وی افزود: حمایت از انسان و تقویت آدمیت در آدمی از وظائف ازلی شعر بوده است .

در این همایش به شاعران اشعار برتر ارسالی به دبیرخانه همایش با موضوع حمایت هدایایی توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اهدا شد .

گفتنی است چهره های بزرگ ادبیات تاجیک، از جمله گلرخسار صفی اوا، محمد علی عجمی، آذرخش، نعمت آتش، احمدجان رحمت زاد، محمد نیازی، میرزا شکورزاده، نورعلی نورزاد، عبدالرئوف ذاکری، ظفر احمد، ارباب قربان، جوربک نذری از تاجیکستان، شمس الحق آریانفر رایزن فرهنگی افغانستان در تاجیکستان و استاد مصطفی رحماندوست و عده ای از شاعران و نویسندگان تبریز در این جلسه حضور داشتند.

کودکان خجند در جشن هنرمندان تبریزی

کودکان شهر خجند در ویژه برنامه ای که در محل تئاتر نظراف شهر خجند برگزار شد، حضور بسیار پرشوری داشتند .

در این برنامه که توسط استاد مصطفی رحماندوست و استاد عبدالمجید نجفی و با بازی وحید منافی و شیوا ذابح اجرا می شد، کودکان شهر خجند حضور یافته و علاوه بر استفاده از برنامه، خود نیز به شعرخوانی پرداختند .