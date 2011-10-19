زنگ شکرانه حضور در قم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سفر مقام معظم رهبری به قم درجمع دانش آموزان مدرسه حضرت آیت الله خامنه‌ای گفت: مقام معظم رهبری به هر استانی که سفر می‌کنند منشأ خیر و خدمات هستند و قم نیز از آثار و ثمرات این سفر معنوی بی نصیب نبوده است.



محمد حسین امین جعفری با اشاره به سفر اول ایشان در سال 74 و استان شدن شهر مقدس قم، اظهار داشت: این سفر برای قم با برکات بسیاری همراه بود ازجمله برای آموزش و پرورش که توانست از استان مرکزی و سپس از تهران مستقل شود و راه رشد و توسعه را طی نماید.



رهبر انقلاب سرمایه بی بدیل اسلام است



وی با تأکید بر اینکه قم پیشقراول انقلاب است، گفت: مقام معظم رهبری سرمایه بی بدیل انقلاب اسلامی ایران است و توانسته‌اند مانند نگینی درخشان پناهگاه مستضعفان جهان باشند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم با تشریح این مطلب که تشکیل حکومت اسلامی یک واجب عینی است، توضیح داد: طبق موازین مسلم اسلامی تشکیل حکومت اسلامی برای یک فقیه جامع الشرایط یک واجب عینی است و برای دیگر فقها واجب کفایی و باز اگر شرایط برای فقها فراهم نبود، باید مومنانی عادل دنبال تشکیل حکومت باشند و برای آن نیز باید با معاندین و دشمنان دین مقابله کنند.



وی با تاکید براینکه مقام معظم رهبری یک رهبر مردمی و لایق هستند، افزود: مجلس خبرگان رهبری با دلایل نقلی و عقلی و با درایت و رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی، ایشان را به عنوان سکاندار انقلاب اسلامی ایران انتخاب کردند.



امین جعفری با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه حاصل شجره طیبه انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: به اعتراف انقلابیون منطقه، اگر این انقلاب‌ها نتوانسته ثمردهی کامل و وافر داشته باشد و توسط استکبار جهانی مصادره شده به این دلیل است که از وجود رهبری شجاع و توانمند محروم هستند و نمی‌توانند انقلاب خود را تحت امر یک مرجع عالیقدر مدیریت کنند.



40 هزار شهید؛ هدیه آموزش و پرورش به انقلاب



امین جعفری با اشاره به اینکه 36 هزار شهید دانش آموز تقدیم انقلاب شده است، اظهار داشت: طبق اعلام فرماندهان ارشد دفاع مقدس بیش از 60 درصد نیروهای جبهه را دانش‌آموزان و معلمان تشکیل می‌دادند، ضمن اینکه 4 هزار شهید معلم نیز تقدیم انقلاب اسلامی شده است.



قم؛ پیشقراول حفظ آرمان‌های ولایت فقیه است



وی با استناد به آیات و روایات جایگاه علمی و معنوی شهر مقدس قم را تبیین کرد و افزود: شهرقم دارای نسلی است که علم و حکمت در رگ و پی ساکنانش جاری و ساری است و باید حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی از جمله ولایت مطلقه فقیه باشد.



