به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحسین روح‌الامینی با اعلام این خبر افزود: از میان 700 عنوان چکیده و مقاله با انجام داوری، بیش از 80 مقاله جهت ارائه در همایش پذیرفته شده است.

دبیر همایش ملی "آموزش در ایران 1404" یادآور شد: علاوه بر این مقالات، بیش از 250 مقاله در قالب پوستر و مقالات پذیرفته‌شده نیز در چهار نشست ارائه خواهد شد و در پایان هر نشست هم میزگردی با حضور مدیران ارشد، استادان و صاحبنظران تشکیل می شود.

روح‌الامینی گفت: چهار نشست در موضوع آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش همگانی، کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری برگزار می شود و در بیانیه پایانی راهکارها و گزاره‌های سیاستی برای ارائه به دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی منتشر می شود.

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف افزود: تاکنون جلسات متعددی با صاحب‌نظران، اساتید، دولتمردان و سایر فعالان حوزه آموزش برگزار شده و از نظرات آنها استفاده کرده ایم.

نخستین همایش ملی "آموزش در ایران 1404" در روزهای 8 و 9 آبان‌ماه توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در محل سالن همایشهای رازی برگزار می شود.

محورهای این همایش شامل تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش و پرورش، تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش عالی، تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آموزش در حوزه آموزش همگانی، کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری در حوزه آموزش در افق چشم انداز است.