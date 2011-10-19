آمار جمعیتی زندانهای گلستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امینی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه بازآموزی مهارت های فرهنگی زندان افزود: در استان فقط دو زندان با ظرفیت کم داریم از اینرو با کمبود فضا و امکانات برای اصلاح و تربیت زندانیان مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: برخی از افرادی که وارد زندان می شوند وضع بسیار وخیمی دارند که حتی توان ایستادن روی پای خود فقط برای چند دقیقه را هم ندارند و شاید در طول عمرشان حتی دو رکعت نماز هم نخوانده باشند.

وی عنون کرد: لازم است در مدتی که در زندان به سر می برند با برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان اصلاح شده و فردی به هنجار وارد جامعه شوند.

امینی در ادامه افزود: همکاران برنامه های مختلفی برای اصلاح و تربیت زندانیانی که وارد زندان می شوند در دست اجرا دارند.

وی اظهار داشت: آنان از همان ابتدا که زندانی وارد زندان می شود او را شناسایی کرده و از نظر اخلاق، احکام و دیگر مسائل و مهارتهای لازم برای زندگی در جامعه تعیین سطح کرده و با توجه به سطح معلومات و اطلاعاتش او را در کلاس خود قرار می دهند.

این مسئول در ادامه گفت: ما نیز اعتقاد داریم که زندان جای خوبی نیست و یکسری بدآموزیهایی دارد اما همه همان نقطه تاریک زندان را می بینند و خیلی از اقدامات اصلاحی زندان را نمی بینند.

امینی افزود: خیلی از مجرمانی که به زندان آمدند، اصلاح شدند و به زندان بازنگشته اند و نتیجه اقدامات اصلاحی و تربیتی همکاران ما در زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.