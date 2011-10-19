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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

جغد شاخدار ساکنان ساختمان را نگران کرد

جغد شاخدار ساکنان ساختمان را نگران کرد

نیروهای آتش نشانی یک قطعه جغدشاخ دار را که سبب وحشت ساکنان ساختمانی در شرق تهران شده بود به باغ وحش منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود این حیوان غیر اهلی در ساختمان مسکونی ساعت 19:50 دقیقه شامگاه دیروز به ستاد فرماندهی آتش نشانان تهران اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 93 راهی محل شدند.

امیر گنجی معاون ایستگاه 93 در این باره گفت: این جغد شاخدار در پاگرد آخر به سمت پشت بام ساختمان دو طبقه قدیمی در خیابان اجاره دار پنهان و موجب ترس و نگرانی ساکنان شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات ویژه موفق شدند این جغد عصبانی را گرفته و آن را به ایستگاه خود منتقل کنند ،این حیوان در هماهنگی با مسئولان ذیربط برای نگهداری به باغ وحش پارک ارم منتقل شد.

کد مطلب 1437599

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