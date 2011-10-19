جغد شاخدار ساکنان ساختمان را نگران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود این حیوان غیر اهلی در ساختمان مسکونی ساعت 19:50 دقیقه شامگاه دیروز به ستاد فرماندهی آتش نشانان تهران اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 93 راهی محل شدند.

امیر گنجی معاون ایستگاه 93 در این باره گفت: این جغد شاخدار در پاگرد آخر به سمت پشت بام ساختمان دو طبقه قدیمی در خیابان اجاره دار پنهان و موجب ترس و نگرانی ساکنان شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات ویژه موفق شدند این جغد عصبانی را گرفته و آن را به ایستگاه خود منتقل کنند ،این حیوان در هماهنگی با مسئولان ذیربط برای نگهداری به باغ وحش پارک ارم منتقل شد.