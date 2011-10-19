حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعاً از این دیدار به بعد بهتر از گذشته بازی خواهیم کرد، زیرا برای به دست آوردن اعتماد به نفس دوباره به یک برد روحیه‌ بخش نیاز داریم که این مهم را در مصاف با شهرداری تبریز به دست خواهیم آورد.



وی یادآور شد: در دیدار هفته یازدهم با شهرداری تبریز همچون بازی های قبل خانگی، با قدرت به میدان خواهیم رفت تا نتیجه تلاشمان را در این مسابقه با کسب پیرزوی و سه امتیاز بگیریم، زیرا برای این بازی کاملاً آماده شده‌ایم و با جدیت به دنبال تصاحب امتیاز هستیم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: شهرداری تبریز به سبب برتری خانگی که در هفته‌ گذشته مقابل ملوان بندر انزلی کسب کرده‌ است، برای این دیدار شرایط خوبی دارد، اما تیم ما از همان ابتدای مسابقه به دنبال تصاحب سه امتیاز و کسب چهارمین برد خانگی خود است.



وی حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: وقتی ما به بازی‌های خارج از خانه می‌رویم، تماشاگران حریف با تمام توان از تیمشان حمایت می‌کنند و این مهم روی بازیکنان مهمان تأثیر گذار است به همین دلیل انتظار داریم مردم خوب و فوتبال دوست قم نیز از این هفته در استان به خوبی از صبا حمایت کنند.



فرزانه عنوان داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط روحی بسیار خوبی که صبا دارد، بهترین شرایط برای ادامه روند موفقیت آمیز تیم است تا به امید خداوند بتوانیم با کسب امتیازات لازم در بازی‌های آینده، جایگاه خود را در جمع مدعیان جدول رده‌بندی حفظ کنیم.



وی در ادامه با اشاره به دو باخت متوالی صبای قم در هفته های نهم و دهم لیگ برتر مقابل پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان، ابراز داشت: به دلیل اینکه صبای قم در این دو هفته نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و خواسته هواداران را برآورده کند، این مهم یکی از دلایل انگیزه بالای ما خواهد بود تا در این دیدار نشان دهیم که نتایج هفته‌های گذشته اتفاقی بوده است.



وی تأکید کرد: برتری خانگی مقابل شهرداری تبریز قطعاً ارزش و اهمیت ویژه ای دارد از این هفته به بعد تحولی بزرگ را در تیم صبای قم ایجاد خواهد کرد و تمام بازیکنان در کنار یکدیگر با اجرای خواسته‌های کادر فنی، به دنبال رسیدن به مکان‌های بالای جدول تلاش خواهند کرد.



صبای قم که در حال حاضر با کسب 19 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال عصر شنبه سی ام مهر ماه در دیداری خانگی در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف شهرداری تبریز می‌رود.

